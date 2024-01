Foto: Reprodução Conheça os principais produtos da linha vintage da Granado

Explore a elegância atemporal da Linha Vintage da Granado. Descubra produtos que capturam a rica história da marca , resgatando referências clássicas e apresentando fragrâncias sofisticadas. Pensando em tudo isso, destacamos os principais itens que personificam a tradição, qualidade e autenticidade da Granado Vintage. De colônias a velas perfumadas, cada produto é uma celebração da herança da marca , oferecendo experiências sensoriais únicas. Explore a beleza e a sofisticação da Linha Vintage, onde o passado encontra o presente.

Os principais produtos da linha vintage da Granado

Conheça tudo sobre esses produtos feitos e pensados com muito carinho pela marca.

1. Kit Trio Velas Coloniais Vintage

A linha Vintage da Granado oferece um kit com 3 mini velas exclusivas em fragrâncias como Verbena, Oud e Lavanda. Feitas com 88% de ingredientes naturais, as Velas Perfumadas Granado são artesanais, que utilizam cera vegetal de óleo de coco e pavio de algodão.

Além de longa duração, a embalagem rígida, inspirada na identidade visual da coleção, torna o kit um presente sofisticado e criativo. A linha Vintage resgata a história da Granado, representando mais de 150 anos de tradição, com produtos veganos e sem testes em animais.

2. Kit Granado Spray de Ambiente e Sabonete Líquido Bossa

A fragrância Bossa da Granado celebra o Rio de Janeiro, destacando seu litoral e estilo de vida descontraído. O Kit Spray de Ambiente + Sabonete Líquido é ideal para casa, trazendo um spray com 96% de ingredientes naturais, permitindo controle da intensidade, e um sabonete líquido para mãos e corpo com 88% de ingredientes naturais, proporcionando maciez e hidratação. A embalagem resgata o Acervo Granado e homenageia a Perfumaria Hélios. Um presente encantador.

3. Perfume Granado Expedição

A coleção Vintage de perfumes da Granado apresenta fragrâncias atemporais, com destaque para a Expedição, que combina notas amadeiradas, cítricas e cremosas do âmbar. A embalagem luxuosa e exclusiva ressalta a sofisticação da fragrância, enquanto a eau de parfum é produzida com álcool extra neutro e passa por maceração para aprimoramento das notas olfativas.

A linha Vintage homenageia a Perfumaria Hélios, representando a tradição e riqueza de mais de 150 anos da Granado. Produto vegano; não testado em animais.

4. Colônia Gardênia

A Granado apresenta, em edição limitada, a fragrância floral de gardênia, destacando suas pétalas brancas e delicadas. A interpretação única da Granado resulta em um floral fresco com nuances verdes e suaves de chá, harmonizado com âmbar e musk nas notas de fundo.

A colônia, com 92% de ingredientes naturais, é produzida com álcool extra neutro e passa por maceração para maior harmonia nas notas olfativas. A embalagem reflete a identidade visual da linha Vintage, proporcionando uma experiência sofisticada. Produto vegano; não testado em animais.

5. Kit Ovo Minicolônia e Sabonete Chá Preto & Bergamota

A fragrância Chá Preto & Bergamota combina o frescor cítrico e especiarias frias com a elegância das madeiras. O Kit Ovo Minicolônia e Sabonete apresenta uma colônia de 25ml e um sabonete em barra cremoso de 50g. O sabonete possui 76% de ingredientes naturais, enriquecido com manteiga de murumuru e óleo de coco e palma para hidratação e nutrição.

A colônia, em embalagem prática, passa por maceração, garantindo harmonia nas notas olfativas. A caixa rígida reflete a identidade visual da linha Vintage, proporcionando sofisticação. Produtos veganos; não testados em animais.

