Conheça os pets dos famosos que arrasam nas redes sociais!

As redes sociais proporcionaram um contato mais direto entre fãs e ídolos, permitindo que conhecêssemos mais de suas vidas pessoais, gostos, famílias e até mesmo seus bichinhos de estimação . Basta um post dos famosos com seus pets para as curtidas bombarem!

Existem ainda algumas celebridades que gostam de criar um perfil exclusivo para o animal na web, publicando diversas fotos e fazendo até mesmo publicidade de produtos para gatos e cachorros.

Se você também não resiste aos cliques fofos dos bichinhos, confira abaixo 5 pets de famosos que bombam na web!

1 – Plínio, o famoso cachorro de Anitta

Reprodução / Instagram @pliniotheboss

Muita fama, sim! Conhecido como “Plínio Boss”, no Instagram o pet da cantora tem seu próprio perfil e acumula mais de 200 mil seguidores com fotos fofas e divertidas que são puro glamour!

2 – Beethoven, o cão adotado por Marina Ruy Barbosa

Reprodução / Instagram @marinaruybarbosa

Embora a atriz sempre tenha declarado sua paixão pelos gatos e resgatado vários bichanos das ruas, ela surpreendeu ao revelar que adotou um cachorro. Desde então, postou algumas fotos do novo pet e, inclusive, lançou uma das coleções de sua loja, a Ginger, com uma foto dela passeando com Beethoven.

3 – Capuccino Braga, o amor gigante de Ana Maria Braga

Reprodução / Instagram @anamaria16

A apresentadora não poupa espaço em seus perfis para publicar fotos com seu ‘filho’, o cachorro Capuccino Braga, que, além de sobrenome, também sua própria página no Instagram. Chique, né?

4 – Cookie, o primeiro filho de Karol Pinheiro

Reprodução / Instagram @karolpinheiro

Se antes a influencer já encantava a web com fotos de seu cachorrinho, agora, o amor é duplicado! No ano passado, Karol deu à luz a Manuel e deixa claro que é mãe de dois, viu? O pequeno Cookie, além de saber posar para os cliques, é um excelente blogueiro e faz os famosos #publiposts!

5 – O amor declarado por bichos do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Reprodução / Instagram @brunogagliasso

Com três filhos e muitos bichinhos, a casa do casal é agitada! Cada clique que eles compartilham dos animais viram um verdadeiro sucesso. No mais recente, compartilharam que mais um integrante havia chegado à família, além do filho caçula, Zyan. Na foto, o bebê aparece com uma nova cachorrinha, chamada Santa.