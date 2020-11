Reprodução: Alto Astral Conheça os mitos e verdades sobre o uso de condicionador nos cabelos

Mesmo sendo muito comum no dia a dia, é possível que surjam dúvidas sobre o uso do condicionador nos cabelos . Afinal, não adianta comprar o melhor produto existente no mercado e cometer certos erros durante a aplicação. Pensando nisso, a tricologista Viviane Coutinho solucionou os principais mitos e verdades para que você possa ter fios mais saudáveis e brilhosos, dignos de comercial de televisão. Confira!

Especialista esclarece as principais dúvidas sobre o uso de condicionador

Foto: Shutterstock | Arte: Larissa Sericava

O condicionador deixa o couro cabeludo mais oleoso

Mito! A profissional reforça que, com a escolha dos produtos corretos, o uso do condicionador não deve causar prejuízos ao cabelo. “Há condicionadores voltados para o equilíbrio do couro cabeludo, já que este também precisa ser hidratado, diferente do que muita gente pensa”, explica. “Esses produtos mais leves são fabricados com substâncias naturais e compatíveis com a pele”.

O produto deve ser usado em todas as lavagens

Mito e verdade! De acordo com a profissional, a frequência do uso de condicionador irá depender do comprimento dos seus cabelos, entre outros fatores. Fios mais curtos, por exemplo, dispensam o uso do produto diariamente. “Por serem mais oleosos , realmente não apresentam a necessidade de condicioná-los”, completa Viviane.

A tricologista acrescenta que a necessidade do condicionador também irá depender da textura das suas madeixas. “Em cabelos mais secos, com químicas e tinturas, por exemplo, um condicionador fará muito bem aos fios após lavá-los com shampoo”.

É um erro aplicar o condicionador como leave-in

Verdade! Esse produto traz componentes feitos para serem retirados rapidamente. Por isso, se você aplicar o condicionador nos cabelos e se expor ao sol, pode provocar o ressecamento dos fios. Além de ter força de fixação diferente do leave-in , o condicionador também não conta com proteção solar.

O condicionador deve ser evitado quando usamos máscaras capilares

Mito e verdade! “No mercado, hoje você encontra máscaras mais condicionantes, que não pedem o uso de condicionantes depois. Já outras máscaras potencializam seu efeito através do uso do produto e trazem uma emoliência e maciez às madeixas “, esclarece a profissional.

A escolha do condicionador correto depende do nosso tipo de cabelo

Verdade! Antes de adquirir um produto pelo cheiro ou pela embalagem atrativa, é fundamental conhecer bem as características dos seus cabelos, buscando direcionar ativos específicos para cada necessidade dos fios. “Um cabelo seco precisa de reposição hídrica e propriedades emolientes. Já um cabelo quebradiço requer propriedades que atinjam mais internamente e devolvam força e resistência aos fios”, pontua Viviane. “Vai depender mesmo do histórico de cada cabelo, a natureza dele e do que ele necessita para ser saudável”, finaliza a especialista.

E aí, você cometia algum desses erros no uso do condicionador ? Aproveite para adicionar essas dicas na rotina para ter fios ainda mais bem cuidados!

Consultoria: Viviane Coutinho, tricologista; Cristhofer Glöe, hairstylist | Texto: Milena Garcia