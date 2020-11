Conheça os melhores penteados para cabelos crespos e cacheados

Muitas mulheres com cabelos cacheados e crespos podem ficar com dúvidas na hora de fazer um penteado, principalmente após transicionar de cabelo e ficar com ele 100% natural . Para dar uma mãozinha nesse quesito, o Delas conversou com duas blogueiras especializadas em penteados para cabelos afro para listar os melhores visuais para fazer em casa e os que mais duram, como tranças e dreadlocks.





Qual é o penteado mais fácil de fazer?

Segundo a blogueira Carolina Militani , o coque é o mais fácil de fazer. “Aproveitando o nosso volume de cabelo, o coque é o melhor pois tem uma variedade enorme, podemos fazer um coque baixo com a raiz lisa, um coque mais alto, mais desconstruído, dando um ar despojado. É o mais simples e o que eu uso”, diz.

Reprodução/Giovanna Massera O afro puff deixa o cabelo dividido em dois coques

Para a blogueira Giovanna Massera, do Instagram Toranja Mecânica , recomenda tipos básicos de coque, que são os mais simples. “O coque abacaxi e afro puff são os mais fáceis. O coque normal depende do comprimento do cabelo, o abacaxi não, serve para os curtinhos quanto maiores, o afro puff é fazer o coque com duas separações, pode deixar soltinho ou enrolar bem”, afirma.





























Como fazer o torcidinho no cabelo?

Reprodução/Instagram/chelliscurls O torcidinho pode ajudar você na hora de arrumar os cabelos

Como uma trança, o torcidinho deixa o cabelo mais organizado e pode ser uma ótima variação no penteado. “Você pode fazer separações no cabelo, com marcações paralelas e ir torcendo, pegando desde a raiz. Não faça até o final do cabelo, indico elásticos e presilhas para fazer em casa”, ensina Giovanna.

Você pode complementar o coque com o torcidinho. “Para fazer o torcidinho do coque, é importante prender o cabelo no topo da cabeça com o elástico de cabelo. Os cabelos remanescentes você vai torcer, prender com elástico e grampos, é importante ter vários para ir arrumando e deixando do jeito que gosta”, conta Carolina.

Posso fazer dreads em casa?

Reprodução/Pixabay O dreadlock é um tipo de penteado perfeito para fazer

Famoso no movimento rastafári, os dreadlocks são uma ótima opção para os cabelos afro. Basicamente os cabelos embaraçados por um bom tempo se transformam em dreads, mas há especialistas que fazem o penteado e você também pode fazer em casa. “Existe uma opção bem fácil para fazermos dreads, você pode trançar o cabelo com lã e ir enrolando a trancinha com a lã novamente, quantas vezes quiser”, conta Carolina.

Há também o interlock, uma forma mais simples. “Você faz um twist, como o torcidinho. Com o cabelo limpo e molhado, faça as separações e com uma pinça ou outro utensílio, faça os nós. Algumas podem fazer em casa, mas se você não tem essa habilidade específica, procure uma trancista”, diz Giovanna.

Como fazer tranças para cabelos afro?

Reprodução/Giovanna Massera As tranças podem ser feitas com um tecido ou cabelo sintético





Segundo Giovanna, depende muito do comprimento. “Para fazer em cabelos crespos, é igual ao cacheado, você deve desembaraçar o cabelo e o tamanho importa pelo tamanho, mas você pode fazer quase todos os tipos. A nagô dá muito certo para cabelos curtos e que estão em transição, as tranças soltas são as mais tradicionais e podem ser feitas com qualquer tipo de cabelo, pois há o cabelo artificial que acompanha”, afirma Giovanna.

Carol lembra que você deve fazer um blow out antes de começar a fazer a trança. “Com o secador e escova, você faz o blow out e garante um resultado bom e uma trança limpa e bonita. Para você que irá fazer sozinha a trança, divida bem o cabelo, assim quando as tranças estiverem prontas a raiz ficará em foco”, diz.

Devo usar algum produto para facilitar os penteados?





Para Carolina, é indispensável utilizar cremes e gelatinas. “Assim você garante um resulatado lindo e limpo no penteado, principalmente os que necessitam que a raiz fique mais puxada ou que irão deixar o seu cabelo mais solto. O resultado fica incrível”, conta.

Giovanna indica pomadas e óleos naturais. “O tempo que você quer ficar com o penteado pode ser prolongado com os óleos, que nutrem o cabelo, ainda mais se utilizar cabelo artificial junto. A pomada ajuda a dividir bem e evitar o frizz”, diz.