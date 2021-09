Reprodução: Alto Astral Conheça os 5 signos mais irritados do Zodíaco

A interpretação do Mapa Astral proporciona um enorme autoconhecimento. Por meio dela, é possível identificar a influência de signos e planetas em diversas áreas da vida, como carreira, relacionamentos, futuro, passado, família… Essa ferramenta astrológica permite que cada um desses campos sejam aproveitados da melhor maneira, baseando-se naquilo que é provável acontecer ao interpretar.

Todavia, nem sempre é necessário uma análise tão profunda para descobrir carcatéristicas mais gerais da personalidade de alguém. Um fator de muito peso ao definir qualidades e defeitos, por exemplo, é o signo solar – aquele que estava em evidência na sua data de nascimento.

Para os mais chegados em astrologia, basta falar um signo e eles já falam quais são os aspectos mais gerais daquela pessoa, fazendo suposições. Quem nunca ouviu falar que escorpianos são vingativos? Ou que leoninos são vaidosos? E por aí vai…

Hoje, você descobrirá quem são os cinco signos mais irritados do zodíaco . Basta uma simples discussão para a cabeça esquentar de vez! Confira:

Áries

Com certeza esse era o signo mais esperado da lista. A caractéristica mais popular dos arianos é a impulsividade e, consequentemente, “briguentos” passa a ser o maior adjetivo dos nativos. A falta de paciência é o fator decisivo na hora de brigar. Cuidado para essa bomba ariana não explodir!

Escorpião

Também conhecido como uma das personalidades mais fortes do zodíaco, os escorpianos não são abertamente impacientes ou irritados. Os nativos vão guardando pequenos rancores que a longo prazo levam à explosão!

Você viu?

Sagitário

Outro signo de fogo, o que pode levar os sagitarianos à fervura total é serem contrariados. Ah, eles também não tem muita paciência com pessoas lentas (cuidado, librianos!).

Virgem

Diferentemente de escopirão, os virginianos não escondem que as coisas estão desagradáveis. Por ter um alto nível de exigência, os mais organizados do zodíaco não concordam com qualquer coisa e tendem a responder de maneira irônica ou mal humorada, um prato cheio para dar início às brigas.

Leão

Conhecido pela vaidade, autoestima elevada e ego mais elevado, os leoninos não são muito fãs de aceitar onde estão errando e acabam esquenteando a cabeça quando isso é apontado. Além disso, se você tentar destruir a autoestima de leão, se prepare para uma grande briga, viu?

Consultoria: João Bidu