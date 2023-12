Foto: Reprodução Conheça os 5 museus mais importantes da América Latina

Os museus são cápsulas do tempo que permitem viajar ao passado e contemplar a riqueza cultural de outras eras. São espaços que conectam as pessoas com a história, a ciência e a arte de uma nação – e os museus mais famosos da América Latina são prova disso. Através deles é possível conhecer a origem e evolução da cultura latino-americana, em coleções que mostram a habilidade e a riqueza dos povos pré-colombianos ou em obras de artistas latinos e outros de classe mundial.

Abaixo estão alguns dos mais interessantes museus da América Latina que você poderá visitar em uma viagem pelo continente.

1. Museu Nacional de Antropologia do México

O Museu Nacional de Antropologia é um local emblemático e imperdível se você viajar ao México . Não é à toa que é um dos museus mais visitados do mundo, com mais de dois milhões de visitantes por ano. Isso o torna um dos museus mais famosos do continente.

Localizado na Cidade do México, este museu possui o maior acervo de arte pré-colombiana do planeta, distribuído em seus 45 mil m² de área construída onde estão 24 salas de exposição, que o tornam o maior da América Latina.

Entre as peças mais valiosas preservadas estão a Piedra del Sol, mais conhecida como calendário asteca; a máscara de jade de Pakal, pertencente à cultura maia; e a monumental escultura de Coatlicue, do povo mexicano. Além disso, no acervo estão as cabeças colossais do povo olmeca, as esculturas de Teotihuacan, que representam os deuses da água, e o monólito de Tláloc. Este último tem sete metros de altura e pesa mais de 167 toneladas.

2. Museu do Ouro de Bogotá, Colômbia

Descrito como um dos “melhores museus de história do mundo” pela revista National Geographic, o Museu do Ouro de Bogotá, na Colômbia , possui a maior coleção de ourivesaria pré-hispânica do mundo – 34.000 peças – desde colares, pingentes e pulseiras, até máscaras ou recipientes.

O Museu do Ouro de Bogotá foi criado em 1939 pelo Banco da República e está localizado no Parque Santander, no centro histórico da capital colombiana. Segundo o site especializado em viagens TripAdvisor, o museu é visitado por meio milhão de pessoas todos os anos, o que o torna um dos grandes atrativos turísticos da capital colombiana.

Na capital colombiana destaca-se também o Museu Botero, composto por obras doadas pelo pintor Fernando Botero, que igualmente doou inúmeras pinturas suas e de sua coleção particular ao Museu de Antioquia, em Medellín.

3. Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba)

O patrimônio deste famoso museu localizado na capital argentina tem a ver com a produção de artistas latino-americanos desde o início do século 20 até os dias atuais. Reúne cerca de 400 obras de 160 artistas do Brasil, Equador, México, Venezuela, Colômbia, Cuba, Chile e, claro, Argentina, entre outros.

São esculturas, fotografias, pinturas, instalações, vídeos, desenhos e objetos diversos que compõem a complexa e variada exposição de arte latino-americana. Está distribuído em quatro módulos, cada um dos quais abrange diferentes movimentos e escolas de arte.

Entre os artistas mais representativos de seu acervo destacam-se David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Antonio Berni e Fernando Botero. Cerca de 400.000 amantes da arte visitam o Malba anualmente.

4. Museu Larco de Lima, Peru

O Museu Larco possui mais de 45.000 peças, graças a diversas coleções adquiridas pela família Larco. O responsável por este processo é Rafael Larco Hoyle, fundador do museu em 1926 e considerado um pioneiro na arqueologia do Peru. Suas coleções abrangem uma linha do tempo de mais de 5.000 anos.

A mostra corresponde à cultura moche, que habitou no norte do Peru e prosperou entre os séculos II e VIII dC. O Larco possui uma sala dedicada exclusivamente à exposição de cerâmicas eróticas do povo Mochica. Além disso, é um dos poucos museus do mundo que dá acesso aos seus depósitos, onde estão guardadas mais de 30.000 peças arqueológicas de cerâmica.

O museu recebe, em média, 120 mil visitantes por ano, tornando-se assim um dos mais famosos da América Latina. Em seu site é possível fazer um tour virtual por todo o acervo.

5. Museu de Arte de São Paulo (MASP)

Este museu possui a maior e mais completa coleção de arte internacional do Hemisfério Sul. São mais de 8.000 peças que compõem as suas coleções, sobretudo nas áreas da pintura, escultura, gravura e artes decorativas europeias.

As obras abrangem um período que vai do século 13 até os dias atuais. Acima de tudo, correspondem à cultura francesa e italiana, mas também às escolas portuguesa, espanhola, holandesa, flamenga, alemã e inglesa.

Além das melhores exposições temporárias, em seu valioso acervo estão obras icônicas como o “Rosa e azul – As meninas Cahen d’Anvers”, pintada por Pierre-Auguste Renoir em 1881; As tentações de Santo Antão, por Hieronymus Bosch (1500); Anunciação, por El Greco (1600); Retrato de Suzanne Bloch, por Pablo Picasso (1904); Moema, por Victor Meirelles (1866); O Lavrador de Café, por Candido Portinari (1934), até obras de artistas contemporâneos como Jaime Lauriano e Dalton de Paula.

O Masp preserva também uma amostra significativa da arte brasileira, registrando a evolução artística do país desde o século 17 até a atualidade. Isso o torna um dos museus mais importantes da América Latina e do mundo. Em 2022, o Masp recebeu 440.000 visitantes. Seu recorde de visitação foi em 2019, com mais de 700 mil visitantes, quando atingiu a marca histórica principalmente pelo público presente na mostra ‘Tarsila Popular’, que recebeu mais de 400 mil pessoas.

