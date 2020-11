Redação João Bidu Conheça o poder da intuição de cada signo

Cada signo tem um jeito diferente de exercer a sua intuição: enquanto alguns possuem um sexto sentido mais apurado , outros nem sempre ouvem o que a voz interior lhe diz. Quer saber como os signos lidam com essa sensação de pressentimento? A seguir, a Astrologia revela como é a intuição de cada signo e como cada pessoa lida com o sexto sentido. Confira!

+ Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste LINK !

O poder da intuição de cada signo

Áries

Você tem uma percepção aguçada e consegue perceber os sinais da intuição facilmente. Só tome cuidado para não agir precipitadamente. Tenha um estilo de vida mais calmo, assim, conseguirá combater a ansiedade e dar mais valor aos seus pressentimentos.

Touro

Prática e realista, você não costuma dar muita atenção aos alertas da intuição. Prefere investir em algo sólido. Procure dar mais atenção aos avisos dos seus instintos.

Gêmeos

Só segue a sua intuição se encontrar uma explicação coerente para ela. Pense bem, você só tem a ganhar se acreditar no seu dom. Use sua energia mental para refletir mais sobre os sinais enviados pela sua intuição.

Câncer

Às vezes, você parece adivinhar o que as pessoas estão sentindo. É um dos signos mais intuitivos do Zodíaco. Sempre segue seu coração. Mantenha o equilíbrio emocional e confie na sua sensibilidade. Ouça seu sexto sentido para descobrir o que é melhor pra você.

Leão

Atenta, você sabe que tem um sexto sentido aguçado. Ele sempre lhe avisa quando algo vai acontecer. Controle seus ímpetos e terá sucesso. Não deixe que o entusiasmo ou o orgulho fale mais alto que as suas impressões. Siga sua intuição!

Virgem

Do tipo “só acredito vendo”, não se deixa levar por impressões. Gosta de explicações lógicas para tudo. Abra sua mente e ouça sua intuição. Reserve um tempo para relaxar e esqueça as preocupações. Use a sua inteligência para interpretar os recados do seu sexto sentido.

Libra

Você tem sensibilidade para perceber os sinais do seu sexto sentido. Controle a indecisão e, quando sentir que está no caminho certo, siga! Desligue-se um pouco dos seus relacionamentos e preste atenção em você. Ao exercitar a sua intuição, vai se enganar menos.

Escorpião

Você tem um poder infalível para perceber coisas que, para os outros, ainda são um mistério. Com isso, dificilmente é passada para trás. O silêncio é fundamental para notar o que a sua aguçada intuição quer lhe dizer. Cultive o sossego e ficará em sintonia com ela.

Sagitário

Otimista e sem medo de arriscar, nem sempre dá atenção à sua intuição. Acreditar que tudo vai dar certo é bom, mas não ignore os seus sentidos. Preste mais atenção ao que sente.

Capricórnio

Suas escolhas são pautadas em coisas reais. Jamais acredita em impressões. Deixe a desconfiança de lado e ouça a sua intuição. Aprenda a identificar e compreender os sinais enviados pela intuição.

Aquário

Mesmo gostando de ter explicação lógica para as coisas, você consegue captar os avisos do seu sexto sentido. Essa união é perfeita.Tenha um pouco mais de disciplina, relaxe e combata a distração para entrar em contato com o seu sexto sentido. Concentre-se e reflita.

Peixes

Sensível, tem uma intuição que sempre funciona! Só tome cuidado para não confundir desejo com realidade. Equilibre seus sonhos com a realidade e deixe o radar da sua intuição ligado.

LEIA TAMBÉM:

Veja como preparar a casa para as energias do Ano Novo

Descubra como os sonhos podem ser premonições

Mediunidade: descubra o que é e qual a relação com os signos