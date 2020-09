Conheça o pet robô que cria personalidade própria e pede carinho

Reprodução Pet inteligente consegue desenvolver personalidade própria

Recentemente, o Kickstarter subsidiou um projeto considerado um grande avanço na área de inteligência artificial . Denominado Moflin, trata-se de um pet com IA criado para agir como um animal real. Segundo o site de financiamento coletivo, será possível acompanhar a evolução do seu bicho de estimação e perceber como ele molda sua personalidade, de forma única, com o passar do tempo.

O pet robótico pode se movimentar e se apegar a seus donos, necessitando carinho e alguns cuidados. “Criamos um pet com IA que conseguirá, sem dúvidas, evoluir e desenvolver sua personalidade de forma única. Acreditamos na tecnologia e em como ela melhora a vivência cotidiana, dando valor emocional às coisas”, afirmou o Kickstarter em comunicado.

Como funciona

Por meio de interações, o Moflin seleciona um dos inúmeros padrões de som para reagir da forma mais próxima possível de um animal real. Ele também consegue esboçar dois sentimentos ao mesmo tempo, dentre eles calma e apatia, felicidade e euforia e até mesmo estresse e inquietude.

Reprodução Robô se apega ao dono

“Nos inspiramos na forma natural e desenvolvemos um algoritmo único, que permite ao Moflin aprender e crescer por meio de um aprendizado diário. Isso faz com que seja possível assimilar padrões comportamentais e avaliar o que acontece ao redor por meio de seus sensores, determinando que tipo de reação Moflin terá”, acrescentou o site.

Desenvolvido no Japão, é possível apoiar o projeto com doações em ienes – a contribuição mínima é de 3.000 ienes, aproximadamente R$ 153 na conversão atual. Dependendo do valor investido, o doador consegue um Moflin já em seu lançamento.