Conheça o parque de São Paulo que é oito vezes maior que o Ibirapuera

arrow-options Reprodução/Twitter Atualmente, o parque recebe 330 mil visitas mensais.

Apesar de ser um dos principais pontos turísticos de São Paulo, o Ibirapuera não é o maior parque da cidade. O título pertence ao Parque Ecológico do Tietê (PET), que possui uma área total de 14 milhões de m², o que equivale à aproximadamente oito parques do Ibirapuera, que tem cerca de 1,5 milhões de m². Confira algumas curiosidades sobre o local:

História

O parque foi criado através do Decreto Estadual 7.868 de 30 de abril de 1976. Entretanto, sua inauguração aconteceu apenas seis anos depois, no dia 14 de março de 1982. Apesar de hoje servir como área de lazer, o objetivo inicial das obras era combater as inundações na região metropolitana da Grande São Paulo, em especial, nas várzeas do Tietê . Como desdobramento, o governo decidiu aproveitar as áreas próximas para criar opções de lazer e cultura e, assim, nasceu o Parque Ecológico do Tietê.

Número de Visitantes

Entretanto, mesmo com o título de maior parque de São Paulo, o PET não figura entre os parques mais populares da cidade, recebendo apenas 330 mil visitantes por mês, enquanto o Ibirapuera recebe cerca de 1,2 milhões de visitas mensais.

Duas partes

De acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), responsável pela administração do local, o Parque Ecológico do Tietê possui duas divisões, chamadas de núcleos: o Engenheiro Goulart e o Vila Jacuí. Enquanto o primeiro possui 14 milhões de m² e já está finalizado, o segundo está em fase de construção. Quando finalizado, a área terá cerca de 107 km², tornando-se o maior parque do mundo e passando a atender as cidades de São Paulo, Guarulhos, Poá, Itaquaquecetuba, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis.

Como chegar?

O núcleo principal do parque fica localizado na Rua Guirá-Acangatara, 70, no bairro de Engenheiro Goulart, na Zona Leste de São Paulo. O acesso pode ser feito de diversas maneiras. Para quem quiser utilizar o transporte público, a entrada do parque fica próxima da Estação Engenheiro Goulart , que faz parte das Linhas 12-Safira e 13-Jade da CPTM.

Também é possível acessar o parque através da Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo/Rio (acesso no KM 17).

O que fazer?

Aberto todos os dias das 8h às 17h, o parque possui uma série de opções de lazer, como cinco quadras poliesportivas, 17 campos de futebol, quiosques com churrasqueiras e aluguel de pedalinhos.

arrow-options Reprodução/Twitter O Parque abriga cerca de dois mil animais silvestres.

Por ser uma área de proteção ambiental, o PET também possui o Centro de Recepção de Animais Silvestres, que abriga aproximadamente dois mil animais resgatados, apreendidos ou doados. Há ainda um Centro Cultural, uma biblioteca, o Centro de Educação Ambiental e o Museu do Tietê.

Privatização

Com os planos para privatizar pontos turísticos e áreas verdes da cidade, parques como o Ibirapuera deverão ser concedidos à iniciativa privada. Entretanto, o Parque Ecológico do Tietê não passará por isso, já que o espaço não figura na lista inicial de locais que os governos estudam privatizar nos próximos anos.