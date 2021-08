Reprodução: Alto Astral Conheça o pai de cada signo!

O segundo domingo de agosto é marcado por uma comemoração muito importante: o dia dos pais! Nada mais justo do homenagear quem já fez tanto por nós e esteve ao nosso lado desde o momento em que nascemos, não é mesmo?

Segundo o dicionário, a palavra ‘pai’ significa “homem em relação aos seus filhos, naturais ou adotivos”. E quanto ao amor, qual é o seu significado? Os corações entendem como pai a pessoa que cuida, ama, protege e ajuda. Portanto, vale felicitar avôs, mães, padastros, tios ou quem desempenhou esse papel tão importante em sua vida!

Cada pai, uma história! Apesar das manias e falas típicas da paternidade, cada pai tem um jeitinho único e muitas dessas particularidades da sua personalidade podem ser explicadas pela astrologia, sabia? Afinal, cada signo age diferente em suas relações e o mesmo vale para os laços familiares.

Conheça abaixo como é o pai de cada signo!

O pai de Áries

Coração gigante, sinceridade e muita coragem são as definições perfeitas para o pai ariano. Esse nativo pode ser um pouco mandão, querendo dar a última palavra, mas sempre se arrepende das atitudes impulsivas. Para ele, seus filhos precisam ser corajosos e honestos.

O pai de Touro

O taurino se importa muito com a educação e formação de seus filhos, pois quer que eles tenham um futuro estável e confortável. Além disso, esse pai pode ser um pouco conservador e tentar reproduzir a mesma criação que teve.

O pai de Gêmeos

Um pai muito animado e cheio das novidades, assim é o geminiano. Ele faz a linha divertido e é um grande amigo para os seus filhos. Agitado, antenado, engraçado e enérgico, o pai de Gêmeos não gosta de punições e valoriza a liberdade individual.

O pai de Câncer

Superprotetor, o papai canceriano sofre para entender que seus filhos cresceram e continua tratando-os como bebês, sempre muito preocupado e amoroso. Se você reclamar por se sentir sufocado, ele vai te ouvir, mas não mudará nadinha!

O pai de Leão

Quando os leoninos se tornam pais, eles alcançam as maiores vibrações do signo e agem com carisma, generosidade e otimismo. Bastante carinhoso, o pai de Leão estimulará sempre o melhor em seus filhos, encorajando-os e incentivando seus talentos e sua formação profissional.

O pai de Virgem

O típico pai: estabelece as regras, zela por elas e espera bons rendimentos na escola, trabalho e saúde. Embora exigente, o maior desejo desse virginiano é que seus filhos sejam bons no que fazem e, apesar das cobranças, ele estará sempre disposto a ajudá-los.

O pai de Libra

Nada de broncas ou castigos! O pai libriano gosta de conversar, entender o ponto de vista de seu filho e buscar uma solução calma e diplomática para o problema, sempre juntos. Ele valoriza a educação e o bom comportamento e super atencioso. Apesar do senso de justiça, vai ser difícil ele escolher um lado na briga entre irmãos.

O pai de Escorpião

O escorpiano é bastante reservado, mas ama seus filhos de uma forma incondicional e não mede esforço por eles. É muito carinhoso e, apesar de assumir todas as responsabilidades, cria seus herdeiros de maneira independente e autossuficiente. Ele pode ser bastante ciumento e até dar umas broncas, mas nunca te deixará desamparado.

O pai de Sagitário

O sagitariano desempenha o papel de pai sem se cansar. Sempre animado e brincalhão, é daqueles que participará das brincadeiras até o final. Quando os filhos crescem, ele gosta de ouvir suas opiniões e compartilhar experiências. Não gosta de impor regras e cria seus herdeiros mesclando liberdade e responsabilidade.

O pai de Capricórnio

Desde cedo, o pai capricorniano gosta de ensinar uma rotina equilibrada para os seus filhos e espera sempre por bons resultados e empenho. Ele pode ser exigente, mas seu maior desejo é criar pessoas que prosperem na vida e andem com as próprias pernas. Você terá que lidar com a falta de demonstração de afeto, porém tenha certeza de que seu zelo paterno estará sempre ali.

O pai de Aquário

O maior incentivo dos aquarianos é criar filhos independentes. Como não são muito adeptos às rotinas e horários, essa parte pode ficar sob responsabilidade da mãe durante a infância. No entanto, o pai de Aquário está sempre estimulando o intelecto e a criatividade de seus herdeiros.

O pai de Peixes

Ser pai é um sonho realizado para o pisciano! Ele se dedicará de corpo e alma aos seus filhos e sempre estará pronto para oferecer carinho e apoio a eles. Nada convencional, o pai de Peixes não gosta de ser exigente e prioriza incentivar os sonhos, a intelectualidade, espiritualidade solidariedade e imaginação.

Consultoria: João Bidu