Reprodução: Alto Astral Conheça o gato de cada signo!

Se a astrologia consegue definir tantos traços da personalidade humana, por que não pensar como seria o gato de cada signo?! Você já imaginou associar as principais características dos signos a esses pets? Teríamos o gatinho faminto de Touro, o carente de Câncer, o briguento de Áries e por aí vai!

Então conheça o gato de cada signo e se divirta com tanta fofura!

Áries

Não mexe com quem está quieto! O gatinho ariano odeia ser provocado e é bastante impaciente e impulsivo, então, se mexerem com ele, prepare-se: vai ter briga!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miu, Mu & Morcega (@gatomiu)

Touro

Toda refeição é sagrada! O felino taurino aprecia sem moderação todas as rações, sachês e comidinhas que deram para ele. E nada de mexer na comida dele, viu?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Salem Saberhagen (@salemthecatfanpage)

Gêmeos

No ditado que diz “a curiosidade matou o gato”, tenha certeza que ele se refere ao geminiano! O animal desse signo quer sempre saber o que está acontecendo e vai em busca de tudo que lhe desperta interesse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Quintet Of Chaos (@quintetofchaos)

Câncer

Muitas lambidas e carinho! O gatinho canceriano ama mais você até mesmo do que miar e faz questão de demonstrar todo esse amor com bastante carinho (e algumas patadas sem querer).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cat | Cats | Kitten (@thecutestcatclub)

Leão

Um gato ou um leão? O felino leonino enxerga o verdadeiro rei da selva quando se olha no espelho e faz jus a essa imagem mandando na casa toda. Nenhum cachorro será páreo para ele!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por なごみ🐱 (@nagomi_kingdom)

Virgem

Bagunça? Aqui, não! O gato virginiano é quem coloca ordem nos demais pets da casa e faz questão que seus brinquedos e sua caixa de areia estejam sempre meticulosamente organizados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ごふくとはちふく (@goha_goha_cat)

Você viu?

Libra

O importante é manter o equilíbrio! Saber para qual lado vai não é o forte do pet libriano, mas ele se destaca por ser o mais equilibrado da turma e não cair nunca! No entanto, quando o gato de Libra se apaixona tudo muda, viu? É só flores e gentileza!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GATOS ANONIMOS (@gatos.anonimos)

Escorpião

Você vai até pensar que seu gatinho fugiu, mas se ele for escorpiano, calma: ele só saiu para namorar! Os felinos desse signo têm realmente muito amor para dar e não resistem a um bom encontro (a não ser que você ofereça sachês em troca!).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GATOS ANONIMOS (@gatos.anonimos)

Sagitário

A vida é uma festa! Para o pavor dos virginianos, os gatos de Sagitário transformam tudo em uma grande bagunça, sempre buscando se divertir e brincar sem nenhuma preocupação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GATOS ANONIMOS (@gatos.anonimos)

Capricórnio

Focado e determinado, assim é o felino capricorniano. Você acha que ele não conseguirá escalar determinada altura? Se enganou! Pensa que vai ser impossível ele tirar a roupinha que colocou nele? Não vai, não! Para eles, com foco, persistência e muita ambição tudo é possível.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GATOS MEMES ENGRAÇADOS (@memes_gatos_engracados)

Aquário

O rebelde sem causa! Não importa quantas vezes você diga que está errado, o gato aquariano não gosta de regras, é idealista e preza por viver do seu modo. Cuidado para ele não organizar uma revolução com os demais pets da casa, ok?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gatos Fofos | Gatos do Insta (@gatosfofosdoinsta)

Peixes

Não, o gatinho pisciano não vai correr atrás dos ratos para você! Ao avistar um roedor, ele achará fofinho e decidirá adotar o bichinho para cuidar dele com todo o amor e carinho que merece.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miss Coco Calico’s sisters 🇳🇱 (@miss_coco_calico)

Consultoria: João Bidu