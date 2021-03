Reprodução: Alto Astral Conheça o corte Shag Cut, perfeito para a mulher moderna

Famoso entre as estrelas do rock na década de 1970, o corte Shag Cut está de volta! O visual versátil e estiloso não é nada complicado de ser executado. Famosas como Zendaya, Letícia Colin, Taylor Swift, Cara Delevingne, Alexa Chung, Thaila Ayala, Eiza González e Natasha Lyonne foram algumas das que adquiriram a tendência capilar.

Segundo o especialista, Elson Telles , o corte é feito com mechas em camadas desconectadas, que buscam dar um ar “rock star” ao look.

Reprodução / Instagram @ernestomeneses

“Sua versatilidade permite fazer em tipos variados de textura, espessura, quantidade e comprimentos de cabelo”, explica o profissional.

A moda também faz uma releitura do final dos anos sessenta, com um toque do “hippie chic” do início dos anos 70. Além disso, remete aquele momento em que você acabou de acordar e está com o cabelo bagunçado, mas arrumado ao mesmo tempo.

“O bacana é que o Shag Cut se adapta aos comportamentos e costumes da mulher contemporânea, que em muitas vezes, procura por visuais despojados, modernos e práticos” , pontua o especialista.

Com o visual, deixe de lado a escova redonda e o secador e aposte nos fios secos naturalmente.

Reprodução / Instagram @byedyebye

Nos cabelos mais finos e em menor quantidade, o corte proporciona volume, mas sem pesar por conta da assimetria do corte. “Um detalhe que caracteriza de forma marcante esse corte é a franja côncava, que acaba moldando o rosto”, afirma Elson.

Reprodução / Instagram @verstylists

Nos fios grossos e volumosos, reduz a densidade, deixando assim o cabelo mais solto e leve . Alcançando o caimento ideal!

Reprodução / Instagram @artroomhairspa

Outra vantagem é que o corte é fácil de arrumar com o uso de finalizadores, como pomadas, gloss, leave-in. Desta forma, é possível alcançar o efeito “natural styling”, usado nas principais passarelas.

Reprodução / Instagram @misfithairco

Consultoria : Elson Telles / especialista em corte