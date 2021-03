Reprodução: Alto Astral Conheça o apartamento luxuoso de Alok e Romana, avaliado em R$ 4,5 milhões

Em isolamento social, Alok e Romana Novais andam exibindo com frequência seu apartamento de luxo localizado em São Paulo.

Segundo UOL, a residência fica na rua Flórida, no bairro Cidade Monções, zona sul da capital. Trata-se de um duplex com 4 quartos, e 370 m² de área, avaliado em nada menos do que R$ 4,5 milhões.

O condomínio possui quadra de tênis, spa, piscina, playground, sala de ginástica, sauna, piscina aquecida, quadra poliesportiva, salão de festas, jardim, piscina infantil, quadra de squash e salão de jogos.

Recentemente, o banheiro do casal fez a alegria dos fãs ao ser exibido nas redes sociais do DJ, que gravou a médica junto à filha caçula, Raika. Com uma visão privilegiada da metrópole, o cômodo ainda conta com detalhes luxuosos, como um sofá ligado à grande banheira branca.

Banheiro do apartamento – Reprodução / Instagram

Em postagens mais antigas é possível conferir um piano na sala de estar, onde também há um ambiente confortável com um sofá claro e tapete felpudo.

Você viu?

Sala de estar – Reprodução / Instagram

Ambiente aconchegante – Reprodução / Instagram

Na sala de jantar, é possível ver espelhos, itens em madeira, iluminação especial na escada e flores brancas.

Sala de Reprodução / Instagram

A curiosidade com o lar do músico começou quando a faxada do local foi exibida em maio do ano passado, quando Alok fez uma live com diversos efeitos visuais direto da cobertura.

Além deste show , a sacada do famoso também foi bastante comentada pelos fãs no chá revelação intimista de Raika, que ocorreu no café da manhã. Na ocasião, o casal se posicionou no local para ver os fogos de artifício na cor rosa que estavam sendo disparados do alto de um prédio próximo, anunciando a chegada da menina.

O casal, que oficializou a união em 2019, ainda tem Ravi, de 1 ano. A primeira filha do músico nasceu em um parto prematuro no dia 2 de dezembro, mais de 1 mês antes do esperado por complicações relacionadas à Covid-19 .