Conheça o amante de cada signo: qual é o seu preferido?

Está na hora de você saber qual amante do Horóscopo é perfeito para você , de acordo com as suas preferências. O amante de cada signo tem seu próprio jeito de conquistar a pessoa amada , então confira as características de cada um!

Conheça o amante ideal para você de acordo com suas preferências

Amante cheio de energia

Se você quer um par que comande a hora H e esbanje entusiasmo, seja intenso, ousado, sedutor e muito quente na cama – aquela pessoa que não tem medo de experimentar e colocar em prática as mais variadas fantasias ou posições em busca do máximo prazer. Mas não quer um par que seja tímido, inseguro, sem energia, cheio de pudores e que não sabe tomar a iniciativa, então, seu amante ideal é do signo de Áries !

Amante carinhoso e sensual

Você quer um amante extremamente carinhoso e sensual, que tem energia de sobra e valoriza muito o contato físico na relação? Além disso, durante a intimidade, é dedicado e paciente, seduzindo devagarinho e esbanjando amor e carícias, pois tem como maior desejo sentir e dar prazer para a pessoa amada. Porém, não é um par com atitudes rápidas, que vai direto ao que interessa para acabar logo. Se você quer uma pessoa assim, então seu amante ideal é do signo de Touro .

Amante criativo

Supercriativo na cama e que curte conversar muito durante a intimidade, além de proporcionar momentos inesquecíveis e surpreendentes à pessoa amada, já que está sempre procurando novas posições, ideias e lugares diferentes para intensificar a relação amorosa. Se você gosta de fugir da rotina e de falar e ouvir frases picantes para aumentar o prazer, mas, não quer um par extremamente romântico ou meloso, seu amante ideal é o do signo de Gêmeos .

Amante romântico

Esse par gosta de ver a pessoa amada feliz na cama e, para isso, capricha em todos os momentos da relação, dá muuuito carinho (cafuné, beijos gostosos, massagens deliciosas) e sempre faz declarações apaixonadas entre uma carícia e outra. Se você quer se sentir a pessoa mais amada e especial, e quer viver um clima bem romântico antes, durante e depois da relação amorosa, então, seu amante ideal é do signo de Câncer .

Amante sedutor

Sedutor, envolvente e que se preocupa em ser um ótimo amante. É o par que não tem medo nem vergonha de demonstrar seus sentimentos e, na hora H, se solta de verdade. Se você adora se entregar totalmente na relação amorosa e gosta quando o parceiro faz de tudo para te agradar e não é uma pessoa fria ou tímida, então seu amante ideal é do signo de Leão .

Amante discreto

Discreto, gentil, controlado, esse amante não é de fazer loucuras ou ousadias na hora H. Mas, conforme a intimidade cresce, o par se solta aos poucos e surpreende, liberando toda a sua energia e mostrando que é uma pessoa vibrante e ardente. Se você gosta de um par tranquilo, que não seja meloso e nem rude, então seu amante ideal é do signo de Virgem .

Amante intenso

Super-romântico, que demonstra amor através de gestos e palavras, valoriza cada toque físico e se entrega de corpo e alma à outra pessoa, transformando a relação amorosa em uma noite de amor inesquecível e cheia de encantamento. Se você gosta de passar horas na cama curtindo com intensidade todos os momentos de intimidade com o par, seu amante ideal é do signo de Libra .

Amante cheio de desejo

Esse amante exala sensualidade, é quente e tem um grande apetite por contato físico pelo par. É uma pessoa fantástica para ter como amante: não perde a chance de envolver o par em um jogo de sedução e retribui toda a atenção que recebe. Se você busca pelo prazer, então seu amante ideal é do signo de Escorpião .

Amante que adora uma aventura

Com criatividade e energia fora do comum para passar horas explorando as delícias do amor, esse par é um amante generoso, que adora ver a pessoa amada transbordando de prazer. Além disso, busca formas diferentes para esquentar o clima. Se você adora uma aventura e quer viver experiências diversificadas e testar novidades na cama, seu amante ideal é do signo de Sagitário .

Amante cavaleiro

Como um amante à moda antiga, esse par é discreto, reservado e charmoso. Também não revela de cara toda a sua sensualidade, mas, aos poucos, vai aperfeiçoando a arte de amar, surpreendendo a pessoa amada a cada dia e revelando cada vez mais o seu lado apaixonado. Se você quer alguém que te envolva em uma relação, então, seu amante ideal é do signo de Capricórnio .

Amante inovador

O par esbanja criatividade, está sempre sugerindo ideias e novidades para renovar a relação. Também é um amante que topa se entregar às delícias do amor quando rola vontade. Se você quer uma pessoa sem regras, aberta a qualquer coisa que o casal queira experimentar e que não seja melosa e nem monótona, isso quer dizer que o seu amante ideal é do signo de Aquário .

Amante atencioso

Sensível, romântico, atencioso, com bastante pique e que costuma inventar mil formas de incrementar a relação. Esse amante é generoso, presta atenção em cada reação da pessoa amada e sabe como agradá-la na cama, esforçando-se sempre para oferecer o máximo de prazer. Se você gosta de receber surpresas românticas e ganhar muito afeto, então, seu amante ideal é do signo de Peixes .

