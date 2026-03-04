Conheça mansão onde Paolla Oliveira e Diogo moravam juntos antes de término

O imóvel, de 1,7 mil m², tem ambientes integrados, com vidro e poucos divisores. A atriz contou que derrubou paredes para garantir comunicação entre os espaços e mais convivência no dia a dia.

Após um incêndio na antiga residência, ela viu a nova casa como recomeço. O lar também reúne troféus do casal e um espaço com símbolos de proteção na varanda do quarto.