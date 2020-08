Conheça dicas infalíveis para você gozar em poucos minutos

Quando se trata de organização existem duas categorias de pessoas: as que são perfeitamente cuidadosas com cada detalhe e as que não ligam a mínima para onde cada coisa deve ficar dentro da casa.

A moça dessa história faz parte do segundo grupo, surpreendendo até mesmo sua própria mãe.

Denise Sankey é uma mulher que mora no Reino Unido. Ela recentemente compartilhou um caso envolvendo sua filha com os seguidores no Facebook e provocou, além de críticas, muitas risadas.

Denise, que é mãe de Liv, de 19 anos, contou que foi utilizar o micro-ondas, eletrodoméstico que não utiliza frequentemente, e encontrou nada mais nada menos que um prato cheio de comida, mas infelizmente não muito apetitosa.

Isso porque Liv havia deixado a comida dentro do eletrodoméstico há uma semana. Devido à quantidade de dias que o alimento passou no micro-ondas, estava completamente cheio de fungos, tanto que nem era mais possível saber qual foi o cardápio escolhido pela jovem.

Denise então chamou a filha, que, ao invés de corrigir o erro, riu da situação. Liv confessou ter deixado o prato no micro-ondas. A jovem revelou que se tratava de um resto de miojo com frango, que estava comendo, como ela não aguentou comer tudo, deixou para terminar em outro momento e esqueceu.

Sem hesitar, a mãe furiosa não perdeu tempo e compartilhou a situação através de seu perfil no Facebook: “Alguém quer ficar com a Liv Taylor? Dou-lhe uma boa casa de graça, mas, na verdade, prefiro pagar a alguém para ficar com ela; e não me importo se ela vai para um bom lar ou não!“, disse Denise.