Conheça cinco mulheres líderes no ecossistema de inovação

Quando o assunto é a equidade no mercado de trabalho, ainda há muitas conquistas a serem alcançadas, no entanto a participação feminina em cargos executivos têm aumentado. Dados do 9º relatório anual Mulheres no local de trabalho, estudo da McKinsey e da LeanIn.org, organização que trabalha pela equidade de gênero, revelam que desde 2015, a participação de mulheres em cargos executivos cresceu de 17% para 28%.

Mais do que uma pauta de avanço social, uma maior participação feminina também se reverte em lucro: de acordo com a Mckinsey, empresas com mais mulheres nestes cargos têm 25% mais chances de lucrar acima da média, número que sobe para 36% quando também é considerada a diversidade étnica.

A seguir, conheça cinco mulheres líderes que têm movimentado o ecossistema de inovação:

Divulgação Wana Shulze, Head de Investimentos e Portfólio da Wayra e Vivo Ventures

Wana Shulze, Head de Investimentos e Portfólio da Wayra e Vivo Ventures

Wana Schulze é a Head de Investimentos e Portfólio da Wayra e Vivo Ventures. Ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e possui um MBA em Finanças pela Universidade de Chicago Booth. Com uma sólida experiência como analista de crédito corporativo em instituições financeiras, incluindo Itaú BBA, Société Générale e PIMCO, Wana trabalhou em diversos setores, como telecomunicações, metais e mineração, petróleo e gás, e papel e celulose. Após concluir seu MBA, Wana ingressou na McKinsey, no escritório de São Paulo, onde liderou projetos estratégicos, de transformação digital e de reestruturação em diversos setores no Brasil e na América Latina. Em 2021, Wana se uniu à equipe de investimentos da HiPartners, o primeiro fundo de venture capital brasileiro focado em retailtechs. Atualmente, na Wayra e Vivo Ventures, Wana lidera a equipe com um foco central em originação, construção de teses de investimento e desenvolvimento de processos.

Divulgação Juliana Lima, Gerente de Inovação do banco BV

Juliana Lima, Gerente de Inovação do banco BV

Juliana Lima está há mais de 20 anos no mercado de inovação e empreendedorismo. Passou por empresas como a Sympla, na construção e crescimento de mercado. Trabalhou em ecossistemas de startups internacionais, como Estados Unidos e Alemanha. Hoje é gerente de inovação no banco BV, onde atua para expandir a conexão do banco com o ecossistema de inovação.

Divulgação Carolina Bocuhy, Superintendente de Tecnologia do banco BV

Carolina Bocuhy, Superintendente de Tecnologia do banco BV

Carolina Bocuhy é Superintendente de Tecnologia no banco BV Ela lidera um time focado em criar produtos digitais para ampliar o relacionamento com o cliente em toda sua jornada. Os desafios maiores estão em criar soluções que mensurem o valor da tecnologia na experiência do cliente em todas as fases: desde o planejamento do público, a segmentação, a fase de aquisição até o engajamento de clientes internos e externos. Fala sobre o tema de centralidade do cliente em diferentes indústrias, cultura de alta performance em tecnologia, produtos digitais e liderança.

Divulgação Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy

Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy

Dani Junco é filha da Dona Rosalina, mãe do Lucas e fundadora da B2Mamy, a primeira comunidade a conectar mães do mundo todo para que sejam líderes e livres economicamente. Formada em Farmácia, pós-graduada em Branding e Marketing e estudiosa do campo da neurociência, Dani é uma das principais personagens dos ecossistemas de inovação, startups e tecnologia com vários prêmios, encabeçando muitas listas de lideranças femininas. Apaixonada por unir mulheres e colocá-las em movimento, é, antes de qualquer outro atributo, líder de comunidade que luta para que mulheres tenham liberdade financeira para tomar decisões conscientes sobre si e sobre sua família.

Divulgação Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vittude

Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vittude

Tatiana Pimenta é CEO e fundadora da Vittude, referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas. Empreendedora, palestrante e produtora de conteúdo sobre saúde mental e bem-estar, foi reconhecida como LinkedIn Top Voice Equilíbrio Vida e Trabalho em 2023. Possui formações que contemplam ciência da felicidade e aplicações da psicologia positiva para ambientes de trabalho como The Science of Happiness, da Berkeley University. Premiada internacionalmente pela Cartier Women ‘s Initiative, é colunista dos mais variados portais de imprensa.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher