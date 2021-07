Conheça cinco carros feitos com materiais exóticos

Divulgação O cofre do motor e parte do sistema de escape do McLaren F1 recebeu ouro 24 quilates

Aço? Vidro? Não! Tem marca que foi até plantar banana para achar materiais exóticos para produzir seus modelos. Confira a seguir cinco dos mais diversos e inusitados elementos já empregados como matéria-prima nos automóveis.





1 – Ouro

Divulgação O ouro é um ótimo condutor térmico e arrefece com facilidade as altas temperaturas como no motor do McLaren F1

O cofre do motor e parte do sistema de escape do McLaren F1 recebeu ouro 24 quilates. Extravagância? Nesse caso não… É que o material é um ótimo condutor térmico e arrefece com facilidade as altas temperaturas.

2 – Fibra de coco

Divulgação Em 2010, a Fiat apresentou o Uno Ecology que usava o material nos estofamentos

Por ser um produto natural e biodegradável, desde 1994 a Mercedes-Benz usa fibra de coco nos seus veículos comerciais no Brasil, mas em 2010, a Fiat apresentou o Uno Ecology que usava o material nos estofamentos.

3 – Madeira

Divulgação A Morgan Motor Company, desde 1910, usa madeira como matéria-prima principal na produção de seus carros

Fundada em 1910, a Morgan Motor Company desde então tem por princípios a utilização da madeira em seus esportivos, usada para aumentar a rigidez do chassi de alumínio garantindo mais leveza ao conjunto, tudo feito de forma artesanal.

Você viu?

4- Cânhamo

Divulgação Á fibra de cânhamo, planta que dá origem à maconha foi usada no Lotus Eco Elise, em 2008

Em 2008, a Lotus mostrou no Salão de Londres o Eco Elise (versão ecológica e 32 kg mais leve à convencional S) que recebeu vários componentes e forrações feitos de cânhamo , fibra derivada da planta que dá origem à maconha.

5- Bananeira

Divulgação A folha da bananeira foi usada em 2008 como matéria-prima na confecção dos tapetes do do crossover Lincoln MKT

A folha da árvore que dá origem ao fruto foi usada em 2008 como matéria-prima na confecção dos tapetes do crossover Lincoln MKT que além de sustentáveis, são mais resistentes ao calor.