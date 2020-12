Conheça Cacai Bauer, influenciadora com Síndrome de Down que brilha nas redes

Divulgação Conheça Cacai Bauer, a primeiro influenciadora digital com Síndrome de Down

Aos 26 anos, a influenciadora digital e modelo Cacai Bauer, acumula mais de dez milhões de curtidas em seus vídeos e mais 270 mil inscritos em seu canal no YouTube. Poderosa , Cacai conta que começou a carreira na Internet em 2016, depois de ter terminado seu curso de teatro.

“Eu resolvi começar vídeos na internet é uma coisa acabou levando a outra, com os conteúdos que eu postava acabou que eu comecei a postar fotos de looks e acabei me tornando modelo”, relata.





Apoio da família





Para produzir seus vídeos Cacai conta com a ajuda de toda sua família, que se transformou numa verdadeira equipe de produção: a mãe faz as maquiagens, o pai cuida das da comunicação, a irmã faz a voz nas paródias e o irmão, sempre aparece nos vídeos.

Com muito desenvoltura em frente as câmeras, Cacai fala sobre tudo. Há vídeos dela dando conselhos para os seguidores, outros em que faz paródias de músicas ou ensina as coreografias que mais gosta. Um dos temas que também costuma abordar é o capacitismo.





Vídeos para conscientizar





Sempre bem humorada e carismática, Cacai decidiu fazer vídeos falando sobre capacitismo para combater visões erradas de alguns com aqueles que têm síndrome de Down, mas de maneira leve e divertida, para que todos pudessem entender.

Ela conta que os vídeos são inspirados em situaçõe que passou, como quando percebeu que algumas pessoas utilizavam termos inadequados para se referir a ela. “Tento selecionar as palavras e situações mais comuns para mostrar como elas podem corrigir suas atitudes”, explica.

O projeto deu certo e Cacai é um sucesso nas redes sociais. Além de seusmilhares de seguidores em todas as plataformas, Caci tem até fã clube em sua homenagem.





Ela diz que sempre tem um outro hater que vem tumultuar nos comentários, mas prefere não alimentar esse comportamento, excluindo logo comentáriosmal-educados ou ofensivos. Cacai prefere manter o foco no trabalho de fazendo vídeos e um dia realizar seu sonho de conhecer a Disney.

“Me sinto muito honrada e fico muito feliz em ser inspiração para muitas e muitos. E para quem está pensando em começar a carreira de digital influencer queria dizer para essas pessoas que nunca percam a essência e tenham um foco, persistir sempre e nunca desistir”, encerra.