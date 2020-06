Conheça as vacinas do Instituto Butantan que curaram epidemias

Jochen Sand/GettyImages/Creative Commons Número de casos segue crescendo

O Brasil ultrapassou hoje as 40 mil mortes pelo novo coronavírus.

De acordo com o levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação, que têm como base os boletins de secretarias estaduais de saúde, foram 479 novos óbitos nas últimas 12 horas, totalizando 40.276 vidas perdidas pela covid-19. Ao todo, o País já tem 787.489 pessoas infectadas.

A marca negativa acontece em menos de três meses após o primeiro óbito por um infectado de Covid-19 , no dia 17 de março.

São Paulo continua como o estado mais afetado pela pandemia e ultrapassa a marca dos 10 mil óbitos pela doença. Mesmo diante dos dados, o governo paulista anunciou a flexibilização da quarentena e retomada do comércio. Rio de Janeiro, com 7.138 mortes, e o Ceará, com 4.562 mortes, também se destacam negativamente na lista.

Para piorar, o Brasil segue como o terceiro país do mundo com mais mortos pela covid-19, atrás apenas dos EUA e do Reino Unido.

Vale ressaltar que os dados disponíveis do Ministério da Saúde ainda são os de ontem e contabilizam menos casos (772.416) e mortes (39.680). Um novo balanço do governo federal deve sair no fim da tarde de hoje.