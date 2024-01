Conheça as tendências fitness para 2024

Divulgação Tendências fitness para 2024

A cada início de ano, um padrão se repete: pessoas estabelecem metas para melhorar a saúde e embarcam em uma jornada rumo a um estilo de vida mais ativo e saudável. Toda essa motivação é impulsionada pela expectativa de alcançar bons resultados e experimentar novas tendências em gadgets, aplicativos ou estilos de exercício.

Apesar da busca por uma boa aparência ainda ser um importante objetivo, também é crescente reconhecimento da importância dos exercícios físicos nas atividades cotidianas, como algo essencial para o bem-estar geral. “Aliás, o conceito de bem-estar holístico veio para ficar e enfatiza que a saúde física está ligada ao bem-estar mental, à nutrição adequada e ao descanso de qualidade”, coloca Samantha Clayton, vice-presidente global de Desempenho Esportivo e Educação Física da Herbalife.

Ficar ativo neste ano será mais fácil do que nunca, pois a tecnologia, a inovação e os conceitos de ciência esportiva evoluíram, prometendo um ótimo período para focar em se manter em forma e viver sua melhor vida. A seguir, confira algumas previsões do que estará em alta em 2024:

Dispositivos de monitoramento de atividades físicas

As novas tecnologias estão cada vez mais sofisticadas e não apenas analisam o quanto você se movimenta, mas também o quanto descansa, a eficiência do seu exercício, as variações da sua frequência cardíaca e muito mais. Essas informações são apresentadas aos usuários de forma intuitiva e fácil de entender.

Há vários dispositivos de monitoramento no mercado, incluindo relógios, anéis e aplicativos — todos fornecem dados para ajudar os usuários a entenderem seus hábitos de vida.

“Embora não exista um algoritmo perfeito e 100% preciso, estudos sugerem que pessoas que usam esses dispositivos tendem a ser mais responsáveis e a se exercitar mais do que aquelas que não os utilizam”, comenta Clayton.

A boa notícia é que o mercado de dispositivos de monitoramento de saúde e fitness está cada vez mais competitivo, com opções de custo para todos os orçamentos e níveis de exercício, atendendo desde iniciantes até atletas profissionais.

Pilates

Apesar de não ser uma modalidade nova, o Pilates continua ganhando força como escolha de muitos. “Devido à sua eficácia, é uma tendência que sempre esteve e continuará em destaque no mundo fitness”, coloca Clayton. A popularidade do Pilates é atribuída à confiança corporal, ao tônus muscular e à estabilidade muscular geral experimentados pelos praticantes, sem movimentos de alto impacto que outros estilos de exercício frequentemente exigem.

Nos últimos anos, também vimos combinações de exercícios com o Pilates, como aulas que mesclam com os movimentos do boxe (Piloxing), com pesos, além de aulas combinadas que utilizam tanto exercícios no tapete (versão solo) quanto nos equipamentos. Também dá para praticar e desfrutar dos benefícios do Pilates em sua própria casa com aulas on-demand ou com outras pessoas em um estúdio.

A experiência de correr

A corrida realmente veio para ficar! Afinal, o exercício promove uma maneira fantástica de obter condicionamento cardiovascular, resistência muscular e força. Estudos também sugerem que os benefícios da corrida para a saúde mental são vastos, especialmente relacionados à melhora do humor.

Outro ponto positivo é que a prática tem uma barreira de entrada baixa, pois tudo que você precisa é de um bom par de tênis e vontade para levantar e correr. “A ótima notícia para quem prefere caminhada é que seus benefícios são tão impressionantes quanto os da corrida”, complementa a treinadora.

Envolvimento com a comunidade

Os exercícios em grupo também continuam em alta no pós-pandemia, como as aulas de spinning, dança e circuitos. O lado bom disso é que o apoio de um grupo (ou da comunidade) ajuda a manter as pessoas motivadas a seguirem um plano de exercícios. Neste ano, o estilo de aula que deve prevalecer inclui HIIT (sigla para treino intervalado de alta intensidade, em português), treinamento de core, aeróbica com step e treino com elásticos.

Personalização impulsionada por inteligência artificial

A experiência fitness personalizada será uma megatendência nos próximos anos. Em combinação com dispositivos de rastreamento, a inteligência artificial (IA) promete revolucionar o planejamento dos treinos para atender cada indivíduo onde ele está em sua jornada de saúde, além de guiá-lo em direção aos seus próprios objetivos. Algoritmos de IA em aplicativos continuam evoluindo e serão capazes de orientar os usuários em várias rotinas para entrar em forma.

Abordagens holísticas e direcionadas

As pessoas estão mais conscientes do que nunca sobre a necessidade de uma estratégia de saúde integral, na qual o treino é apenas um pilar. Portanto, está se tornando comum adotar uma visão holística que engloba uma alimentação equilibrada, escolhas de vida saudáveis, redução do estresse e aprimoramento do sono.

“A ideia de que uma dieta inadequada não pode ser compensada apenas com exercícios está ganhando adeptos”, destaca Clayton. Paralelamente, observa-se um aumento na procura por programas específicos, atendendo necessidades particulares como prevenção de diabetes, cuidados pós-gravidez, antienvelhecimento ou exercícios focados em reabilitação. As pessoas buscam soluções precisas e eficientes, e a indústria responde com inovações. “É um ano para priorizar a saúde, abraçar o bem-estar e viver plenamente”, finaliza Clayton.



Fonte: Mulher