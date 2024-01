Conheça as técnicas de sobrancelhas queridinhas das sisters do BBB24

Reprodução/Instagram Conheça as técnicas de sobrancelhas queridinhas das participantes do BBB24

O Big Brother Brasil é um grande ditador de tendências. A cada temporada vemos surgir novidades e também resgatamos algumas trends que estavam adormecidas. Na edição de 2024 vemos o boom da micropigmentação de sobrancelhas, técnica que foi aderida por grande parte das participantes antes de entrar no programa, como Yasmin Brunet, Isabelle Nogueira e Giovanna Lima.

“Muitas das meninas da casa realizaram algum procedimento estético antes de entrar, mas os mais perceptíveis são a micropigmentação e a brow lamination. Isso porque as técnicas conseguem destacar os pelos naturais deixando-os mais alinhados e preenchidos”, explica Raphaella Bahia, micropigmentadora da FR Microcenter.

De acordo com a especialista, esses procedimentos vão de encontro à tendência de sobrancelhas mais naturais, que a gente tem visto nos últimos anos. “Tanto a micropigmentação quanto a brow lamination são ideais para realçar os pontos positivos que a sobrancelha já possui. O intuito nunca é transformar completamente ou reproduzir o modelo de outra pessoa, mas sim evidenciar aquilo que cada uma tem de melhor. Principalmente no período do BBB, por exemplo, recebemos na clínica muitos pedidos de clientes querendo reproduzir a sobrancelha igual de alguma participante, mas é importante explicar que cada rosto vai combinar com um modelo de sobrancelha diferente e nem todas as inspirações podem funcionar para todo mundo”, explica.

A micropigmentação, procedimento escolhido por Yasmin Brunet e Isabelle Nogueira, é ideal para quem deseja preencher falhas, delinear o contorno e atingir aquela imagem de sobrancelhas mais robustas. “Através da micropigmentação conseguimos um efeito natural de sobrancelhas preenchidas, pois respeitamos o crescimento natural dos pêlos na hora de fazer o procedimento. Com o dermógrafo, inserimos pigmentos na epiderme imitando fio a fio”, comenta a micropigmentadora Raphaella Bahia. O procedimento tem longa duração, podendo chegar a dois anos.

Já a brow lamination, procedimento que, ao que tudo indica, foi escolhido por Giovanna Lima, modifica a estrutura dos fios. “Através de um procedimento químico, os fios ficam mais maleáveis e, assim, é possível deixa-los alinhados para cima. O resultado dessa técnica é uma sobrancelha mais volumosa, preenchida e alinhada. A duração é de 15 a 20 dias”, finaliza a especialista da FR Microcenter.

Fonte: Mulher