Conheça as plantas e as ervas que ajudam na espiritualidade

Sua espiritualidade anda fraca? Conheça os tipos de ervas e plantas que curam e que irão te ajudar a manter o espírito e a mente em paz.

O melhor de tudo é que estas plantas são acessíveis para o seu bolso e você pode encontrá-las facilmente em mercados, feiras e lojas de produtos naturais. Suas propriedades medicinais e espirituais irão melhorar sua vida de uma forma pura. Confira!

Plantas e ervas que ajudam na espiritualidade

Lavanda

A lavanda é uma erva que trabalha com o nosso equilíbrio espiritual e com o rejuvenescimento. Usá-la antes da meditação desperta a intuição e tranquiliza a mente. E não é só isso: a lavanda faz com que sua mente abra de uma forma mais profunda e, com isso, permite que você rejeite qualquer medo que esteja te afetando. Incrível, não?

Alecrim

Esta planta afeta a área da cabeça, eliminando aqueles pensamentos negativos ou aqueles pensamentos indesejáveis. Além disso, ela ajuda na concentração para fazer escolhas no dia a dia, permitindo desfrutar melhor a vida, pois quando estamos com a mente saudável, nada pode nos atrapalhar.

Gengibre

Tomar o chá de gengibre ajuda na liberação da raiva e das frustrações. Ele faz com que você se liberte de todo ressentimento e inveja que podem estar te cercando, além de te dar um sensação de prazer, satisfação e equilíbrio.

Hibisco

O hibisco permite que você possa aceitar mais o seu lado sensível. Longe de ser considerado uma fraqueza, saber lidar com os sentimentos em algumas situações pode fazer com que você se torne uma pessoa melhor. O hibisco é uma planta espiritual, cura as feridas passadas e impulsiona o perdão.

Calêndula

A calêndula faz parte do time das plantas que curam. A partir do momento que você começa a tomar chá de calêndula, pode tornar-se uma pessoa poderosa por compreende o seu campo de energia e oferecer proteção.

Chá de rosas

Este chá é considerado sagrado. Ele possui propriedades que ajudam a abrir o coração e desaforar o sentimento de humildade, como a compaixão pelas pessoas e a compreensão em momentos difíceis. O chá de rosas também ajuda na cura e no amor. Tomando este chá diariamente, você se tornará uma pessoa mais evoluída, inspirando os demais.

