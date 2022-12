Redação EdiCase Conheça as características do signo de Capricórnio

O signo de Capricórnio é o décimo signo do zodíaco. O elemento desses nativos é a Terra, e as pedras são ônix, hematita e olho-de-tigre. O número da sorte é o 21, e os aromas são vetiver, jasmim e cedro.

Os capricornianos, nascidos no período entre 22 de dezembro e 20 de janeiro, são realistas, determinados, disciplinados, organizados e estão sempre em busca de um lugar no mundo. “São focados, não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Representantes da disciplina

O símbolo de Capricórnio é a cabra que sobe a montanha em direção ao todo, enfrentando os obstáculos com clareza e disciplina. Além disso, o signo é regido por Saturno, que representa Cronos, Deus do Tempo. Segundo Thaís Mariano, essas representações demonstram que o nativo de Capricórnio entende que é preciso ser inabalável, ambicioso e sempre respeitar o tempo a fim de alcançar seus objetivos. “Estar com um capricorniano vai te ajudar a perceber como é possível concretizar seus sonhos se você tiver os pés no chão e os olhos voltados para o topo da montanha que deseja subir”, avalia a astróloga.

Movidos pelo desafio

Representados pelo limite, é comum que os capricornianos enfrentem grandes desafios ao longo da vida. “Este pode ser um dos motivos pelo qual eles têm dificuldades em se expor e demonstrar sentimentos, a não ser que se sintam seguros e amparados para isso”, analisa a astróloga.

Características que precisam desenvolver

Apesar das diversas características positivas, os nativos de Capricórnio também apresentam pontos que precisam ser desenvolvidos. “São extremamente críticos com os outros e com eles próprios, sempre prontos para apontar o erro e o defeito alheio. Além disso, em sua frieza e forma rude de falar, podem acabar magoando outras pessoas”, afirma Thaís Mariano. Ela evidencia que eles também precisam trabalhar o jeito metódico de agir. Isso porque, muitas vezes, não conseguem mudar de opinião nem aceitar questionamentos.

A mulher de Capricórnio

A capricorniana costuma ser uma mulher forte, séria, dedicada, reservada e sensível. De acordo com Thaís Mariano, essa nativa também se veste bem e possui um toque clássico e conservador. Além dessas características, a astróloga reforça que a mulher de Capricórnio é muito inteligente e capaz de agir com sutileza e precisão para conquistar o que deseja.

O dilema do amor

Apesar de ser uma mulher forte e decidida, a capricorniana tem dificuldade para lidar com questões afetivas . Isso porque, conforme Thaís Mariano, essa nativa sente que o amor não é um terreno firme para pisar. A mulher de Capricórnio não é adepta ao romantismo e costuma se interessar por relacionamentos que lhe tragam a segurança de um futuro estável.

“O foco da capricorniana normalmente está voltado para sua realização profissional, e o relacionamento afetivo precisa ser para ela um ponto que possa fortalecer essa busca. Então, é importante que quem se relaciona com ela esteja ciente disso e disposto a incentivá-la e apoiá-la”, diz Thaís Mariano.

O homem de Capricórnio

O capricorniano costuma ser sério, conservador e maduro. “Gosta de transmitir segurança para quem está com ele e, em muitos momentos, pode parecer um tanto arrogante e prepotente com seu ar de quem sabe exatamente o que faz”, enfatiza a astróloga. Entretanto, por trás dessa armadura, ela explica que existe uma insegurança alimentada pela autocrítica, ideias tradicionalistas e necessidade constante de controle.

Um amor pouco romântico

Assim como a capricorniana, o homem de Capricórnio também não é adepto ao romantismo. Thaís Mariano esclarece que esse nativo prefere demonstrar os sentimentos nas ações cotidianas, passando segurança para aqueles com que está envolvido. Além disso, a carreira também está em primeiro lugar para o capricorniano.

“É importante que você entenda isso caso resolva se envolver com um. É como se ele nascesse programado para realizar algo no mundo. É o que ele precisa para confiar mais em si mesmo e alcançar o topo da sua almejada montanha. A partir daí, tende a conseguir abrir mais o seu coração”, declara a astróloga.

Capricornianos no amor

No amor, os capricornianos são tão práticos quanto nos outros setores da vida. “Não tendem a atitudes românticas, mas, quando se comprometem com alguém, são sinceros e verdadeiros. Como não costumam perder seu precioso tempo, só se envolvem em uma relação se realmente fizer sentido para eles”, ressalta Thaís Mariano.

Além disso, conforme explica a profissional, os nativos de Capricórnio não gostam de se aventurar em paixões e não são dados a inquietações momentâneas. “Eles buscam uma relação duradoura e estável, em que haja segurança para ambos”, explica.

Dificuldades enfrentadas pelos capricornianos

As maiores dificuldades dos nativos de Capricórnio no amor estão ligadas à necessidade de controle e à postura defensiva. “Mesmo quando se entregam, a sensação é que algum pedaço deles não está totalmente entregue; isso porque as desconfianças os fazem ficar sempre com algumas reservas”, analisa Thaís Mariano. Apesar dessas características, a astróloga comenta que, quando se sentem seguros, conseguem se entregar e, até mesmo, apresentar algumas atitudes românticas.

Fonte: IG Mulher