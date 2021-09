Conheça as 8 fantasias sexuais mais comuns das mulheres

É por isto que a franquia ‘Cinquenta tons de cinza’ teve tanto sucesso.

Com o verão as temperaturas sobem e não é só os termômetros que as registam. Os corpos mais morenos e despidos fomentam a sexualidade. O desejo floresce e nem sempre nos locais mais apropriados. As fantasias tendem a realizar-se. Mas atenção! Apesar de estas serem uma ótima forma de apimentar a sua vida sexual, deve ter noção que nem sempre é possível (ou deve) realizar todas, sem se sentir constrangido ou frustrado, como alertam vários especialistas.

“O que torna a fantasia poderosa é o facto de ser apenas isso: uma fantasia”, explica, por exemplo, Cyndi Darnell, uma sexóloga clínica norte-americana, à revista Oprah Daily.

Perante isto, a publicação norte-americana reuniu as oito das fantasias mais comuns das mulheres e a justificação dos especialistas para cada uma delas.

Ser dominada

Procura um Christian Grey como o da Anastasia Steele? Não é a única! Quase 65% das mulheres fantasiam ser dominadas sexualmente, de acordo com um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine.

De acordo com a terapeuta de casais Channa Bromley, esta fantasia é atraente porque um dos parceiros “abre mão de todo o controlo e fica submisso à pessoa que os toca”. Além do mistério em redor do que vai acontecer, fica no ar a possibilidade de ter vários orgasmos.

Esta fantasia não significa que a pessoa que a tem é fraca e que o seu parceiro é superior, “é um jogo de poder” que muitas vezes dá prazer a pessoas que desejam abrir mão do controlo das suas vidas.

Menáge à trois

Uma das fantasias mais comuns (tanto para homens como para mulheres) é fazer sexo com mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, preferencialmente com o parceiro e mais uma pessoa.

Esta fantasia, de acordo com a sexóloga Cyndi Darnell está relacionada com o facto de gostar de ser “o centro das atenções” e com o desejo de se sentir “valorizado” ou “importante”.

Fazer sexo com outras mulheres

De acordo com um estudo feito pelo psicólogo social Justin Lehmiller, 59% das mulheres heterossexuais fantasiam em ter sexo com outra mulher. E isso não quer dizer que é bissexual ou lésbica. “O sexo feminino concentra-se na estimulação oral e clitoriana e é assim que muitas mulheres têm orgasmos. Fantasiar desejar outra mulher pode significar apenas que quer ter prazer de uma forma que só as mulheres entendem”, lê-se no livro do especialista ‘Tell Me What You Want’ (‘Diz-me o que queres’, em português).

Sexo em público

57% das mulheres desejam fazer sexo num lugar público, de acordo com um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine. Esta fantasia, segundo a terapeuta de casais Channa Bromley, “dá uma sensação de liberdade e a ideia de que excita sexualmente os outros com o seu desempenho e prazer”.

Fazer sexo com estranhos

Alguma vez sonhou com um estranho? Quase 50% das mulheres já desejaram ter relações sexuais com uma pessoa desconhecida, revela o Journal of Sexual Medicine. “Esta fantasia está relacionada com questões de apego, intimidade ou ciúme”, significa que se está a tentar “desligar de algo. As fantasias com estranhos estão relacionadas com o desejo de se ver livre de alguma pressão, dever responsabilidade. Muitas vezes essa fantasia não é sobre uma determinada pessoa, mas sobre o que ela representa”, explica a publicação.

Ou fazer sexo com conhecidos

66% das mulheres fantasiam com fazer sexo com conhecidos. O chefe, o amigo do marido ou o vizinho. Não stresse! Tal como relembra o mesmo jornal, “um dos piores inimigos do desejo e da satisfação sexual é o tédio, especialmente num relacionamento de anos”. Fantasiar sobre alguém que conhece que não o seu companheiro é apenas os fatores “novidade, mistério e curiosidade” a fazerem das suas.

Dor e prazer

De regresso às ‘Cinquenta tons de cinza’… 65% das pessoas fantasiam em sentir dor ao mesmo tempo que têm prazer. Seja em forma de palmadas, mordidas ou até mesmo cera de velas a cair sobre a pele. A explicação? “É abrir mão do controlo, algo que habitualmente não podem fazer. É uma forma de as pessoas se esquecerem de si mesmas”.

Além disso, de acordo com os especialistas, fisicamente, a dor infligida desperta o corpo, ou seja, torna-o mais sensível ao prazer.

Fazer amor num local romântico

Se achava que as fantasias descritas acima eram demasiado selvagens para si, fique descansada. 85% das mulheres também sonham em fazer amor num local romântico, como uma praia deserta.

Além de os romances terem desempenhado um papel fundamental nesta fantasia, é neste tipo de cenários que as mulheres mais relaxam das suas lides e responsabilidades. O que pode ser mais sexy do que isso?