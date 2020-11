Conheça as 5 estampas que prometem bombar na estação mais quente do ano

Com a chegada do verão as estampas ganham ainda mais visibilidade, garantindo um clima alegre, descontraído e despojado nos looks da temporada mais quente do ano. A época é perfeita para quem deseja renovar o visual, sair da zona de conforto e apostar na diversão das estampas mais desejadas da temporada.

De acordo com os últimos desfiles das principais semanas de moda, o mood introspectivo imperou no inverno, refletindo os últimos acontecimentos do Covid-19. Nesta estação as estampas são destaques em muitas coleções, junto com cores vibrantes e alegres, representando a celebração da vida. As novas padronagens retratam acontecimentos históricos e contemporâneos. Roupas, sapatos, bolsas e acessórios ganham novas roupagens e prometem colorir e valorizar os pequenos momentos do dia-a-dia.

Separamos 5 estampas que estarão no mainstream da cena fashion nos próximos meses, confira tudo sobre elas agora mesmo!

Xadrez Vichy



O xadrez é uma das estampas clássicas e atemporais, porém em algumas estações ela pode ganhar mais destaque. O xadrez vichy – sucesso em temporadas passadas – ressurge renovado e colorido com combinações de cores pastéis.

Também conhecido como ‘xadrez toalha de mesa’, a estampa vichy é perfeita para eventos descontraídos, como almoços e passeios durante o dia. Invista sem medo no vestido xadrez com babados, papete e acessórios dourados. O combo ideal para curtir o dia esbanjando charme por onde for.

Rainbow

A estampa rainbow conquistou as passarelas compondo o design de diversas peças. Em muitas crenças o arco-íris é símbolo de conexão a níveis mais elevados de consciência, representando o amor divino por todos seres. Símbolo do movimento LGBTQI+, o arco-íris simboliza o amor livre e sem padrões.

A moda é responsável por unir todos os significados aliado ao respeito e amor por todos. Seja apenas com as listras coloridas ou no próprio formato do arco íris, a estampa aparece em blusas, croppeds, calças, meias, chapéus e em muitas outras peças.

Para entrar nessa vibe, aposte no top de arco íris, junto com a pantalona jeans e tênis All Star nos pés. Acessórios divertidos finalizam o look com o astral lá nas nuvens .

Animal print

O clássico animal print desta vez extrapola os limites da atemporal oncinha e explora toda a selva. Padronagens de zebra, girafa, tartaruga e até a divertida cow print (vaca) garantem a ousadia e atitude nos visuais.

Quer uma peça de personalidade para arrasar no verão 2021? Aposte no top cropped de zebra na cor rosa com short clochard e espadrille nos pés. A peça estampada não é para qualquer uma, solte sua feras e se empodere nesta estação!

Tie dye

Grande ícone do movimento power flower dos jovens na década de 70 e também dos últimos meses, o tie dye bombou e coloriu a vida de muitos durante a quarentena. E sim, ele continua no verão 2021, porém em tecidos mais leves e naturaiscomo o linho e viscose.

Outra vertente do amarra e tinge que também está em alta é o degradê: a estampa está presente em saias, vestidos longos, blusas e calças. Para um look colorido com a cara do verão, a dica é apostar na pantalona tie dye, com a parte de cima do biquíni meia taça branco, nos pés a sandália de ráfia e acessórios orgânicos complementam o visual.

Já na moda praia, o tie dye aparece com tons mais suaves e localizados nos biquínis, saídas de praia e até mesmo nas rasteirinhas.

Margaridas

As margaridas também estavam presente nos movimentos jovens da década de 70, e foram as apostas de muitos estilistas nesta temporada. Para muitos as margaridas são flores comuns e fáceis de serem encontradas, mas para a história elas carregam um grande significado.

A flor compõem o portfólio de muitos artistas que tratam as margaridas como paz e recomeço, depois de muitas guerras e dificuldades que marcaram a história da humanidade.

Nada mais equivalente ao momento que estamos passando, um novo recomeço após a pandemia do Covid-19, as margaridas ressurgem e marcam mais uma vez a história, adornando os visuais – desde o feito a mão do croche até os tecidos mais finos – em blusas, vestidos, saias e outras peças no guarda roupa.

Sabemos que as tendências são os estudos comportamentais e a moda é um conjunto de referências passadas que dão voz a cultura. Os desenhos das estampas carregam história e conferem novos ares para o futuro, com certeza as suas prints favoritas dizem muito sobre você!

Caso você tenha receio em aderir às prints, experimente usá-las com cores neutras, e aos poucos você sairá da zona de conforto inserindo no seu visual peças mais ousadas e coloridas. O que importa é o astral que a roupa traz para o seu estilo e o seu dia.

Gostou das nossas dicas? Deixe nos comentários qual é a sua estampa favorita e qual delas será a sua aposta para o verão 2021!