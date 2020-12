Conheça a personalidade do vizinho de cada signo

Larissa Silva Conhea a personalidade do vizinho de cada signo

Com a pandemia e o isolamento social, muitas pessoas ficaram mais próximas (mesmo a distância) dos seus vizinhos. A vizinhança tornou-se uma rede de solidariedade, em que um vizinho ajuda o outro a vencer os desafios causados pela pandemia.

Mas, nem tudo são flores, não é? Este período de isolamento também intensificou algumas brigas entre vizinhos, principalmente entre aqueles que gostam de tranquilidade e os que preferem ouvir música no último volume. Essas peculiaridades das pessoas podem ter a ver com a Astrologia, por isso, o vizinho de cada signo se difere de cada.

Entenda a personalidade do seu vizinho de acordo com o signo dele, para que dessa forma você consiga encontrar o melhor jeito de lidar com ele. Além disso, você pode fazer simpatias para ter uma boa convivência com seus vizinhos . No Brasil, o dia nacional do vizinho é celebrado em 23 de dezembro .

Confira a personalidade do vizinho de cada signo

Áries

O vizinho de Áries é a pessoa que tem o gênio forte. Sabe aquele vizinho que quando não gosta de algo vai tirar satisfação com o outro? Pois é, as chances dele ser desse signo são bem altas. O vizinho de Áries não se importa de causar uma confusão no bairro.

Touro

O vizinho de Touro não costuma mudar facilmente de opinião. Então, não adianta pedir para ele colocar o lixo do outro lado da calçada, se a vontade dele não for essa. Quando você ganha a confiança desse vizinho, terá um amigo leal.

Gêmeos

O vizinho de Gêmeos é o mais fácil de fazer amizade. É a primeira pessoa que bate na porta do recém chegado da rua para saber quem ele é. Como gostar de bater papo, pode ficar horas conversando na calçada com outros vizinhos.

Câncer

O vizinho de Câncer é mais tímido e, antes de fazer amizade, vai observar o seu jeito de ser. Mas, é um vizinho muito atencioso e que vai te ajudar no que precisar. Se você agradar esse signo, com o tempo pode até ser considerado parte da família dele.

Leão

O vizinho de Leão é a pessoa que gosta de ser síndico do condomínio ou estar em uma posição de liderança no bairro. É quem corre atrás das autoridades para pedir alguma reforma na região e tem uma personalidade bem forte e marcante.

Virgem

O vizinho de Virgem é o mais sério de todos. Também é o que tem poucas chances de se envolver em uma confusão. Gosta de ser reservado e odeia pessoas fofoqueiras.

Libra

O vizinho de Libra tem uma personalidade cordial. Deseja bom dia/boa tarde/boa noite para todas as pessoas do bairro que encontra e é o vizinho que está sempre com um sorriso amigável.

Escorpião

O vizinho de Escorpião gosta das coisas certas, então, quando vê algo que o desagrada, pode tomar providências para a situação não se repetir. É o vizinho que gosta de ter o próprio espaço e não aceita quando alguém tenta invadi-lo, principalmente quando é uma pessoa fofoqueira.

Sagitário

O vizinho de Sagitário gosta de uma festinha e pode ter o costume de ouvir música um pouco alto demais. Ele não faz por mal, o vizinho de Sagitário esquece do resto do mundo quando está se divertindo.

Capricórnio

O vizinho de Capricórnio é a pessoa que nunca está em casa. Isso porque ele é o mais ocupado e não gosta de deixar as coisas para última hora. Também é o vizinho que não lida bem com mudanças, por isso, quando se instala em um bairro, pode passar muitos anos no lugar.

Aquário

O vizinho de Aquário é aquele que tem poucos amigos na vizinhança. Isso porque ele prefere se relacionar com poucas pessoas, mas é muito leal à elas. O vizinho de Aquário tem uma personalidade que chama atenção, seja por meio das roupas que ele veste, a música que escuta ou o estilo de sua casa.

Peixes

O vizinho de Peixes é a pessoa que prepara um pouco mais de comida para oferecer aos vizinhos. Ele é solidário com todos, principalmente com os animais. Então, o vizinho de Peixes pode deixar um pouquinho de água e comida do lado de fora da casa para os animais de rua.

+ Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste LINK !

LEIA TAMBÉM:

Descubra qual estilo de casa combina com cada signo

Numerologia da casa: descubra as energias do seu lar