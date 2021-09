Redação João Bidu Conheça a personalidade do irmão de cada signo

No dia 5 de setembro é comemorado o dia do irmão . E quando se fala em irmão logo vem à cabeça as brincadeiras e briguinhas que temos com nossos manos quando crianças, mas, depois que crescemos, ganhamos amigos e companheiros para a vida toda. Um dica de presente é dar o Mapa Astral perosnalizado para estreitar os laços entre os irmãos, o que acha?! Agora, confira como é o irmão de cada signo.

ÁRIES

O (a) irmão/irmã de Áries gosta de mandar, mesmo que não seja o(a) primogênito(a). Tem tendência a tomar à frente das situações e quer que suas regras sejam seguidas, de preferência sem questionamentos. Uma característica bacana do(a) irmão/irmã de Áries é o instinto protetor. Se alguém brigar com você, tenha a certeza de que esse(essa) defensor(a) estará ao seu lado para o que der e vier. E com as garras afiadas!

TOURO

O(a) irmão/irmã de Touro é leal e carinhoso(a). Esse signo faz questão de segurança emocional, por isso, dá muita importância aos momentos em família. Se você não liga para as festinhas familiares, vai ouvir cobranças, porque a união em casa é um valor essencial para Touro. Caso você seja o caçula, é provável que receba ainda mais atenção, já que esse signo se sente à vontade no papel de porto seguro, sabe?

GÊMEOS

O(a) irmão/irmã de Gêmeos é divertido(a) e transforma a casa numa eterna celebração à alegria. Pode não ser o melhor confidente do mundo, mas sabe fazer da convivência diária uma sucessão de momentos empolgantes. Tome cuidado se o(a) irmão/irmã de Gêmeos pedir suas coisas emprestadas, pois ele/ela nem sempre se lembra de devolver… Não faz isso por mal, mas por ser distraído(a) e ligado(a) no 220v.

CÂNCER

O(a) irmão de Câncer é um poço de carinho e devoção. Esse signo é super ligado à família e considera os laços de sangue um sinônimo de compromisso duradouro. Ele/ela estará ao seu lado nos momentos felizes ou tristes, mas quer ser retribuído(a) por toda essa dedicação, do contrário, fecha a cara! Se você aprender a lidar com as variações de humor desse signo, terá um(a) amigo para toda a vida.

LEÃO

O(a) irmão/irmã de Leão tem duas características especiais, embora contraditórias: a generosidade e o impulso de dar ordens. É uma pessoa carismática, afetuosa, mas nada discreta: não é raro Leão sondar a vida dos irmãos para dizer o que e como eles devem fazer, quando agir, etc. É típica dos leoninos essa postura um pouco autoritária e, algumas vezes, até competitiva, principalmente na presença dos pais.

VIRGEM

O(a) irmão/irmã de Virgem tende a ser um pouco controlador, sobretudo na infância. Esse signo pode reclamar com os pais se você deixar o quarto bagunçado ou se esquecer de escovar os dentes. Por ser organizado, prático e cuidadoso, Virgem se preocupa com os irmãos e acredita que suas cobranças são positivas e construtivas. Por outro lado, esse irmão/irmã é fiel, sincero, sabe aconselhar e também guardar segredos.

LIBRA

O(a) irmão/irmã de Libra é parceiro(a) para todas as horas! Como esse signo não gosta de ficar só, o convívio com os irmãos é sempre gostoso e intenso. Na vida adulta, os librianos amam receber os pais e os irmãos em casa: são excelentes anfitriões e mestres na arte da convivência. Podem demorar um pouco para tomar decisões e têm dificuldade de dizer “não”. Cabe a você inspirar mais confiança no irmão/irmã de Libra, ok?

ESCORPIÃO

O irmão/irmã de Escorpião é 8 ou 80! Pode ser carinhoso(a) e atencioso(a) num momento, e agressivo(a) e controlador(a) em outro. Como são regidos pela Água, os escorpianos são pura emoção! Gostam de vigiar a vida dos irmãos com a intenção de protegê-los, o que nem sempre é compreendido. Se você colocar limites, terá um irmão/irmã cúmplice e apegado, capaz, inclusive, de se sacrificar pela família.

SAGITÁRIO

O(a) irmão/irmã de Sagitário é uma usina de criatividade e entusiasmo! Os sagitarianos adoram fazer piadas e curtir a vida em família. Um pouco desatentos, não ligam muito para laços de sangue. Às vezes, um amigo chegado de Sagitário pode receber a mesma atenção que esse signo dedica a um irmão. Mas não dê abertura ao ciúme! Aceite essa condição, pois Sagitário é assim: uma pessoa que nasceu para o mundo!

CAPRICÓRNIO

O(a) irmão/irmã de Capricórnio tem um lema: cuidar direitinho dos seus, inclusive financeiramente. Esse signo gosta de assumir o papel de provedor, ou seja, aquele que ampara os familiares, sobretudo pais e irmãos. Capricornianos não são exageradamente afetuosos, mas estão sempre presentes, seja com advertências, conselhos e broncas… Responsáveis, costumam estudar a história da família e recolher lições para aplicar no dia a dia.

AQUÁRIO

O(a) irmão/irmã de Aquário é extrovertido, liberal e adora uma boa prosa. Vínculos familiares não importam para esse signo, que tende a construir relações de proximidade com amigos de perto e de longe. Racional, o irmão/irmã de Aquário não é fã de beijos e abraços, mas marca presença quando sente que pode ser útil. Também tem mil ideias de cabeça e umas reações bem imprevisíveis. Em geral, é o mais “diferente” da família.

PEIXES

O(a) irmão/irmã de Peixes é a ternura em forma de gente! Sensível e amoroso(a), entrega seu coração a cada um dos seus irmãos. Às vezes, cria com alguns deles uma relação de dependência, que precisa ser sempre controlada. Donos de um grande coração, os piscianos dividem tudo com seus irmãos: brinquedos, roupas, livros, segredos e amigos. E juram de pés juntos que conheceram seus irmãos em outras vidas.

VOCÊ SABIA? Essa data comemorativa foi instituída pela Igreja Católica em homenagem a Madre Tereza de Calcutá , missionária que sempre se dedicou ao próximo, aos irmãos, filhos de Deus. Esse dia serve para comemorarmos a família, mas também, no sentido religioso, para nos dedicarmos a nossos semelhantes.

