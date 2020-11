Conheça a maior coleção de carros de “Velozes e Furiosos” do mundo

Reprodução/You tube Coleção de réplicas dos carros da saga Velozes e Furiosos é uma das maiores que se tem notícia até hoje

De propriedade do colecionador Jorge Acosta, o acervo reúne atualmente 23 carros prontos, reproduções perfeitas dos usados nos filmes, numa lista que reúne desde exemplares que fizeram pequenas participações até reproduções das máquinas guiadas pelos personagens principais, como o Dodge Charger do personagem Dominic Toretto, interpretado pelo ator Vin Diesel. Outros nove veículos passam pelo processo de construção e devem entrar em breve na coleção principal.

No vídeo, Acosta explica que começou a montar a coleção há três anos, quando comprou um Mitsubishi Eclipse 1995 e o customizou para ficar idêntico ao carro guiado pelo personagem Brian O’Connor (interpretado pelo ator Paul Walker) no primeiro “Velozes e Furiosos”. Alguns modelos são réplicas, que são feitas com perfeição depois de várias informações trocadas com os donos dos modelos originais e de comunidades na internet.

Apesar das reclamações da esposa de Jorge de que está gastando muito dinheiro com as réplicas, ele pretende continuar sua coleção que logo ficará com 35 carros, o que será possível reprodizir a cena da primeira corrida da série em que o ator Paul Walker assume o volante de um Mitsubishi Eclipse 1995 , com pintura verde e azul.

Entre os destaques da coleção de réplicas também estão os modelos Nissan Skyline R34 GT-R, Mazda RX-7, além do Toyota Supra laranja e o VW Jetta branco, todos da primeira parte da saga que será encerrada com o 11º filme, ainda sem data para estrear. De qualquer forma, a coleção de Jorge é umas provas mais valiosas de um fã da série Velozes e Furiosos que se tem notícia.