Conheça a história de 70 anos da VW no Brasil e todos os seus carros

Reprodução – Brunelli Veículos Antigos Volkswagen Fusca marcou a história da marca, mas o primeiro carro fabricado no Brasil

Ao comemorar sete décadas de atuação no Brasil a VW relembrou o início modestíssimo, em 23 de março de 1953. Apenas 12 funcionários montavam carros importados da Alemanha num galpão na rua do Manifesto, bairro paulistano do Ipiranga. Em quatro anos produziram apenas 2.268 Fuscas e 552 Kombis. A fábrica em São Bernardo do Campo (SP), que iria se tornar a maior do Brasil em um só terreno, começou a produzir a Kombi com 50% de índice de conteúdo local em 2 de setembro de 1957. Foi a primeira instalação fabril da marca fora do país de origem.

Em 3 de janeiro de 1959 o Fusca começou a ser produzido à margem da Via Anchieta. Até 1986 foram 3,1 milhões de unidades, o que nenhum modelo no País havia alcançado até então. Depois, mais três unidades: Taubaté (SP), em 14 de janeiro de 1976; São Carlos (SP) exclusiva para motores, em 12 de outubro de 1996 e São José dos Pinhais (PR), em 18 de janeiro de 1999. Até maio passado a VW produziu 25 milhões de unidades , das quais vendeu internamente 21 milhões e exportou 4 milhões.

Foram 34 modelos em quatro décadas , em ordem cronológica: Kombi; Fusca, VW 1600, Variant, VW 1600 TL, SP 1/SP 2, Brasilia, Passat, Variant II, Gol, Voyage, Parati, Saveiro, Santana, Quantum, Apollo, Logus, Pointer, Golf (quarta geração), Polo, Polo Sedã, Fox, CrossFox, SpaceFox, up!, Golf (Sétima geração), Saveiro Cabine Dupla, cross up!, Jetta (por breve tempo), Polo II, Virtus, T-Cross, Nivus e Taos. Serão lançados 15 produtos (incluindo versões de modelos existentes, híbridos flex e elétricos) até 2025, dos quais sete já estão nas ruas.

A marca foi uma das primeiras a ter engenharia própria no Brasil, seguida pelo centro de desenvolvimento, pesquisa e design (1965), além de laboratórios de segurança veicular (1971), de emissões (1977), de realidade virtual e aumentada (2018). O presente está ligado ao Way to Zero Center (Centro Rumo ao Zero de emissões), inaugurado ano passado e focado em tecnologias de baixa emissão de CO2 como híbridos flex e plugáveis e mais para frente, elétricos.

O futuro começou a se delinear agora. Na festa dos 70 anos no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, a VW apresentou os elétricos SUV ID.4 e monovolume ID. Buzz , modelo inspirado no furgão Kombi original. Serão comercializados ainda neste trimestre apenas por meio de assinaturas. O SUV já tem mensalidades e planos definidos, mas a minivan ainda é mistério. Para combinar com o aniversário, serão somente 70 unidades .

A VW, na Alemanha, traçou uma meta de aumentar as vendas em 40% no Brasil até 2027 . Já a penetração total de mercado dos veículos elétricos a bateria (VEB) aqui foi estimada pela matriz em cerca de 4% em 2033, o que me pareceu uma previsão cautelosa, mas realista. No entanto, a filial brasileira pretende crescer aqui mais rápido do que o mercado no segmento de VEB.

Fonte: Carros