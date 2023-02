Conheça a história da jornalista que virou professora de costura

Divulgação Amanda Ansaldo dá aulas de costura pelo YouTube

Ainda na infância, por volta dos 7 anos, Amanda Ansaldo levava agulhas de tricô na mochila da escola. O que poderia ser estranho para alguns, para ela, era habitual. Afinal, o artesanato sempre se fez presente na vida dela. Mesmo assim, no momento de decidir por uma profissão, Amanda optou seguir pela área da Comunicação. Formada em Jornalismo e com experiência até como apresentadora, ela ainda tinha no currículo duas pós-graduações em Criação de Imagem e Som e em Gestão pela Eca/USP.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Porém, aos 29 anos, ela não resistiu e comprou a sua primeira máquina de costura por somente R$ 199. “Antes disso, o contato era apenas com as máquinas das minhas avós na infância”, lembra Amanda, que ainda conta: “Como fiz a compra online, a minha máquina foi entregue em 07 de setembro de 2012, dia que meu filho também nasceu!”. Começava ali uma nova trajetória: agora mãe e dona de seu próprio negócio com a costura.

O início foi bem simples. “Eu comecei costurando papel em cima do balcão da cozinha do meu apartamento. Só depois foquei no tecido e, aos poucos, fui construindo um negócio lucrativo”, relembra ela. Deu tão certo que, aos 32 anos, ela decidiu usar as redes sociais para levar seu conhecimento para outras pessoas. Ou seja, Amanda aliou a Comunicação ao Artesanato. “Assim como a costura transformou a minha vida e me abriu muitas portas, ela pode também transformar a vida de muitas outras mulheres. Por isso, em 07 de Julho de 2015, iniciei o meu canal no Youtube, o Passo a Passo Criativo”, conta a empreendedora criativa.





Com didática simples e peças práticas e coloridas, Amanda Ansaldo surpreende a cada vídeo postado. Hoje, aos 40 anos, ela coleciona mais de 1,3 milhão de seguidores em suas redes sociais. E este número não para de crescer! Frente à empresa Passo a Passo Criativo – que desenvolve conteúdos gratuitos e pagos – Amanda ajuda mulheres a empreenderem com a costura, como também incentiva a técnica como uma prática de hobby ou terapia ocupacional.

“Ao longo desta trajetória, já tive mais de 30.000 alunas. Durante a pandemia, inclusive, a minha empresa teve um crescimento de 470% com a venda dos cursos online. Já para este ano, que iremos lançar uma Escola de Costura Criativa, temos a projeção de 25% de crescimento”, analisa Amanda.

Assim como para muitas mulheres, o empreendedorismo possibilitou Amanda estar mais próxima de seus filhos. Mãe de Maria Eduarda e Matheus, ela consegue flexibilizar seus horários de trabalho e ainda ter a sua própria fonte de renda. Certamente, este é um dos fatos que inspira mais mulheres a decidirem também pela costura.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

“Além de ensinar peças bonitas e versáteis, também explico a importância do posicionamento da artesã profissional no mercado. É fundamental a divulgação dos produtos artesanais nas redes sociais e entender a atividade como um verdadeiro negócio, que envolve controle de estoque, rede de fornecedores e planejamento financeiro”, completa Amanda Ansaldo.

Fonte: IG Mulher