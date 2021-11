Conheça a filha que André Gonçalves deve pensão de R$ 350 mil

Reprodução/Instagram Valentina Benini é filha de André Gonçalves e Cynthia Benini





Valentina Benini, filha que André Gonçalves deve pensão , revelou nas redes sociais que trabalha atualmente como vendedora de uma loja de produtos naturais em Florianópolis, Santa Catarina, onde mora. A jovem, de 18 anos, estuda Marketing numa faculdade particular.

Em entrevista ao EXTRA em dezembro do ano passado, Valentina revelou que pretendia seguir também a profissão dos pais na carreira artística. “Pretendo entrar para uma agência de modelos para começar a fazer trabalhos e seguir o ramo dos meus pais. Também gostaria de um dia fazer um ‘BBB’ da vida”.





O ator teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina e terá que usar tornozeleira eletrônica em sua residência no Rio, onde mora com a atual mulher, Danielle Winits.

A decisão foi tomada em processo movido por sua ex-mulher, a jornalista e atriz Cynthia Benini, por dívidas com a pensão alimentícia da filha que tiveram.

A decisão, que veio à tona na última nesta terça-feira, estabelece que o ator fique em prisão domiciliar por 60 dias com uso de tornozeleira eletrônica. Como o processo tramita em Santa Catarina e o ator mora no Rio, ele ainda não foi notificado. Ele aguarda o mandado para iniciar o cumprimento da decisão.

Gonçalves, que completou 46 anos na terça-feira passada, deve cerca de R$ 350 mil em pensão alimentícia da filha Valentina, de 18 anos, com quem o ator mantinha bom relacionamento até a decisão. O valor mensal estabelecido é de R$ 4,5 mil.

O ator, que foi demitido em 2016 e ficou desempregado, estava inadimplente desde 2017. Neste período, a dívida chegou a R$ 112.044,33. Com juros e correção monetária, o valor subiu para R$ 352.579,01. Em julho deste ano, ele teve os bens penhorados por conta das dívidas com a pensão da filha.

De acordo com seu advogado, até ser demitido, as pensões de seus três filhos eram descontadas diretamente de sua folha de pagamento. Após ficar desempregado, o ator deixou de arcar com o valor integral acordado, mas não deixou de depositar parte da quantia, a partir do que ganhava com trabalhos freelancer.

Benini e Gonçalves se conheceram em 2002, quando participaram do reality show “Casa dos Artistas 2”. Ela foi eliminada após um mês e meio de programa; ele chegou à final e terminou em 3º lugar. Ambos mantiveram um relacionamento daquele ano até 2006.

Desde 2016 ele é casado com a atriz Danielle Winits, com quem mora atualmente no Rio. Gonçalves também é pai de Manuela, de 23 anos, da relação com Tereza Seiblitz, e de Pedro Arthur, de 19, fruto do relacionamento com Myrian Rios.