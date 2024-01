Foto: Reprodução Conheça a fibra indicada para quem quer emagrecer

Você sabia que psyllium é a fibra dietética solúvel derivada das sementes plantago ovata ou psyllium plantago? Ela é usada para amenizar sintomas de diarreia suave e constipação. Embora tenha vários benefícios , o seu consumo ainda é rodeado de dúvidas, agora profissionais apontam que essa fibra pode colaborar com o processo de perda de gordura.

A nutricionista Flávia Gregorini falou sobre essa fibra ao site metrópoles , “Pode ajudar no emagrecimento por aumentar a saciedade . Quanto maior a saciedade , menor a fome, menor a quantidade de comida e menos calorias diárias. Basicamente, vai ajudar na restrição calórica pela saciedade. É uma ótima estratégia”.

Como o psyllium ajuda a emagrecer?

A nutricionista Vanessa Costa aponta que o psyllium pode melhorar a regularidade intestinal. Ele também ajuda na absorção de nutrientes e facilita a perda de peso de forma saudável. Ou seja, essa fibra pode colaborar de forma saudável para o processo de emagrecimento. Porém, como todo alimento, a cautela é necessária.

Alerta sobre o consumo de psyllium

O ideal é que antes do início do consumo de psyllium haja um atendimento com um profissional capacitado. Recado que é importante para quem convive com hipersensibilidade intestinal e constipação crônica. Por isso, antes de adicionar essa fibra na sua alimentação, busque a opinião de profissionais de sua confiança, para preservar sua saúde e segurança.

“É necessário ainda fazer uso sempre com um bom consumo de água. Por conta desses e outros cuidados, recomenda-se sempre iniciar esse processo após consulta médica ou nutricional”, aponta Flávia.

Quem sofre com ansiedade pode comer psyllium?

“Pode. Inclusive por ajudar na saciedade pode colaborar com a redução do ato de um comer impulsivo que, em muitos pacientes, é comum em momentos de mais ansiedade”, pontuou Flávia Gregorini.

Essa fibra ainda pode impactar na regulação dos níveis de açúcar no sangue, o que simplesmente denota a sua capacidade de uma estabilidade emocional. “A melhora na saúde intestinal está relacionada a melhora do funcionamento do cérebro, o que pode influenciar positivamente no equilíbrio emocional. Contudo, é sempre prudente discutir a inclusão de qualquer alimento com um profissional de saúde”, concluiu Vanessa Costa.

