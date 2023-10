Conheça a executiva que transformou uma planilha de Excel em Startup

Divulgação Sarah Almachar enfrentou um mercado predominantemente masculino

O mercado financeiro sempre foi um meio dominado por homens, para se ter uma ideia, no Brasil, até 1962, as mulheres só podiam abrir conta bancária com aprovação do marido. Inacreditável, não é? Este cenário vem mudando e nos últimos anos, é possível observarmos um aumento da participação feminina no segmento de finanças no país, mas, ainda temos um longo caminho a ser percorrido.

De acordo com o levantamento do Trademap, as mulheres são 14,6% da alta administração das empresas, em comparação a 8,2% cinco anos atrás. Mas as 50 companhias analisadas possuem 1.043 executivos (diretoria e conselho de administração, incluindo suplentes), sendo apenas 154 mulheres. E, dessas companhias, dez não têm uma mulher sequer na gestão.

O cenário de preconceito não foi capaz de intimidar Sarah Almachar, que hoje comanda a fintech Evlos. Graduada em Administração, especialista em Science and Technology pela The Hong Kong University, a paulistana Sarah Almachar sempre foi ligada aos números e ao mercado financeiro. Ex-funcionária de carreira em grandes bancos, sua história com as finanças fez com que ela largasse sua profissão e trajetória já consolidada para entrar de cabeça no universo da tecnologia em 2018 e transformar uma planilha de excel, em uma startup capaz de criar plataformas financeiras completas e acoplar multi-negócios para clientes em apenas 40 minutos.

“Percebi que os investidores de startups tinham algumas dificuldades entre elas, saber quanto pagar, controlar suas investidas ou avaliar essas empresas e entendi que poderia contribuir para melhorar, automatizar e dinamizar todo esse processo. Foi aí que, quando eu ainda era funcionária do banco, desenvolvi um sistema web capaz de avaliar o valor de aquisição de empresas de tecnologia para investidores anjo”, explica.

Esse sistema e processo acabou virando uma startup de fato em estágio inicial e logo foi vendida. O que foi o trampolim para o salto definitivo de Sarah no mundo das startups.

Em sua passagem por grandes instituições financeiras, a especialista se tornou espelho de muitas mulheres que passam boa parte da vida dedicadas ao mercado da economia tradicional. A coragem para deixar de lado uma carreira sólida mesmo com família formada e compromissos financeiros, veio do inconformismo com a demora em tirar do papel ideias que poderiam resolver problemas não só dentro do universo bancário, mas entre as empresas de tecnologia.

“Trabalhar em um grande banco é o sonho de muita gente, mas quase 20 anos depois de ter começado eu entendi que para dar corpo a uma ideia era preciso passar por inúmeros processos burocráticos e eu decidi que não tinha tempo para isso e decidi transformar minha ideia em um projeto real. Foi aí que nasceu a Evlos”, relembra.

Evlos: o primeiro passo como empreendedora

Sarah afirma que empreender não é fácil por si só, principalmente em um mercado ainda inacessível para muitos. No entanto, a executiva ressalta que o seu conhecimento do segmento fez dela mais do que uma especialista, a transformando em uma desenvolvedora de soluções na área financeira que de fato pode colaborar para impulsionar empresas.

Divulgação Sarah Almachar

Parece complexo, mas não é tanto. A Evlos é uma empresa de tecnologia que ajuda corporações a usar a área digital financeira de uma forma menos complexa. Pense por exemplo em uma indústria que produz cosméticos, ela tem o fluxo financeiro na produção, com os distribuidores, compradores no atacado, lojas e franquias. Até o consumidor final é uma jornada onde todos usam bancos, maquininhas e não percebem que podem integrar todo esse fluxo financeiro internamente. Sem falar que o consumidor adora desconto e quando se integra ao fluxo financeiro, torna-se fácil, financiar os consumidores, adiantar pagamentos e programas como “compre agora e pague depois”, aumentando assim novas fontes de receita, sem valor na alavancagem de marca para essas empresas.

Com a solução desenvolvida pela engenharia é possível criar a estrutura tecnológica para que esta empresa possa, de maneira integrada, enviar cobranças mês a mês de maneira automática, por exemplo.

“A Evlos é uma espécie de hub de inovação que conecta soluções da área financeira para empresas que precisam otimizar seus processos e criar formas de faturamento. A criação de bancos digitais é só uma das mais de 20 linhas de negócio nas quais atuamos, implantamos tecnologia que oferece a possibilidade das empresas terem seu SuperApp integrado com o sistema financeiro, o que facilita muito a gestão de todos os pontos”, analisa a fundadora sobre as soluções que passam por crédito, câmbio seguros e outras como automação de tesouraria e até mesmo criptomoedas.

“É um Lego porque essas soluções se encaixam naquilo que o cliente já possui como sistema e como negócio, de uma forma prática, criando o modelo ideal para que cada empresa possa automatizar ou criar processos financeiros dentro de sua própria estrutura”, analisa.

Hoje sendo o rosto por trás da Evlos e atendendo empresas que atuam em diferentes segmentos como, Sarah afirma que o domínio do tema e o conhecimento aprofundado do segmento são essenciais para que cada vez mais possamos encontrar mulheres atuando com finanças e sendo respeitadas e bem-sucedidas em suas carreiras. “É uma área ainda mais masculina, mas empreender é possível e necessário”, finaliza.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher