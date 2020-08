Conheça a designer de interiores que fisgou o coração de Léo Chaves

Reprodução Leo Chaves e Carolina Figueira





O cantor Léo Chaves está namorando há dois meses. Esta humilde coluna descobriu quem seria a dona do coração do sertanejo. O nome dela é Carolina Figueira, uma mineira de Uberlândia e que em maio completou 33 anos. Carol, como é chamada pelos amigos, já tem a aprovação da família de Léo. Ela, inclusive, esteve no batizado do filho de uma das primas do cantor, no último sábado (22).

Léo Chaves se separou da mulher, Tatianna Sbrana, em agosto de 2019. Eles estavam juntos há 14 anos e tem três filhos: Matheus, Antônio e José. Os três meninos seguem a nova namorada do pai nas redes sociais. Carolina Figueira é designer de interiores e bastante requisitada para projetos da alta sociedade da região do Triângulo Mineiro. Ela também é dona de uma marca de perfumaria para casa chamada Carolina Figueira Aromas.

A coluna procurou a assessoria do cantor, que confirmou a informação: “Eles se conheceram há três meses e estão juntos há dois. O casal prefere não expor a relação no momento”.