Redação João Bidu Conheça 5 pedras da sorte que ajudam a proteger a relação

Para manter os pensamentos e energias negativas longe de nós, devemos sempre nos apegar a algo especial. Um bom exemplo são os amuletos , objetos cheios de energia e poder. Eles podem ser carregados na mão, no bolso, carteira ou bolsa, enterrados ou apenas colocados em algum lugar dentro da casa.

Então, se você deseja ser feliz no amor, confira a seguir algumas pedras da sorte no amor — que podem ser utilizadas como amuletos — que vão ajudar a manter a sua paixão protegida.

Pedras para ter sorte no amor

Ametista

Essa pedra é bastante indicada para quem sofre de solidão e tem dificuldades para se expressar ou entender a pessoa amada. Carregue esse amuleto com você, em sua bolsa, bolso ou carteira, pelo tempo que desejar. Você também pode usá-la junto ao corpo, em um anel ou pingente.

Esmeralda

Traz equilíbrio às emoções, principalmente quando estiver passando por momentos difíceis em seu relacionamento amoroso. Para aproveitar toda a energia desse amuleto, carregue-o sempre com você, na bolsa ou carteira.

Quartzo-branco

Ajuda a mandar para beeem longe as energias ruins e os pensamentos negativos, fazendo com que o romance ganhe mais proteção. Quando passar por um período difícil na paixão, coloque esse amuleto junto ao peito e mentalize bons momentos ao lado do seu par. Isso deve ajudar a encontrar a solução para seus problemas.

Quartzo-rosa

Você viu?

Essa pedra tem o poder de deixar as pessoas mais sensíveis, compreensivas e amorosas. Assim, quando seu coração estiver magoado ou você se sentir inseguro(a), use essa pedra em uma correntinha, fazendo com que ela fique na altura do coração.

Topázio

Dá mais coragem na hora da conquista e faz com que a sua relação seja duradoura e feliz. Também ajuda a transformar sonhos em realidade. Então, quando você se sentir inseguro(a), segure a pedra em suas mãos e mentalize o sucesso em sua vida afetiva.

Como energizar a sua pedra

Para potencializar o poder de seu amuleto, coloque a pedra escolhida em um copo de vidro com água e um punhado de sal grosso. Deixe descansando por meia hora e enxágue com água corrente logo em seguida. Leve o cristal para um local onde possa receber os raios solares por uma hora. Depois disso, jogue a água com sal na pia, lave e use o copo como de costume.

+Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste Link !

LEIA TAMBÉM:

Veja como fazer um amuleto da sorte com canela e ervas

Conheça os poderosos amuletos da sorte de cada signo

Saiba como afastar os males com cravo e canela