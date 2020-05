Conheça 5 hatches seminovos que não passam de R$ 30 mil

Divulgação Renault Captur se renova para países emergentes, como a Rússia e o Brasil onde o SUV deverá estrear no ano que vem

A versão renovada do Renault Captur é apresentada via transmissão online na Rússia. Por lá é chamado de ‘Kaptur’ e traz a reestilização de meia-vida do modelo. Fabricado sob a plataforma B0, o modelo estreia o novo motor 1.3 turbo de 150 cv feito em parceria com a Mercedes-Benz. Por outro lado, a transmissão é mesma CVT que temos no Brasil. No país europeu, suas vendas se iniciam hoje mesmo, enquanto que, no Brasil, deve chegar apenas em 2021.

As alterações visuais se concentraram mais na dianteira. A grade recebeu novos elementos cromados e faróis com novo acabamento interno. As rodas de 17 polegadas diamantadas receberam um novo design. Por dentro, seu acabamento fica atualizado. Recebe o volante do novo Renault Duster , aposentando também a direção eletro-hidráulica para se tornar elétrica.

Além disso, vem com novo sistema multimídia, com tela sensível ao toque de 8 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Entre os opcionais, o novo Captur pode vir com som Bose, duas entradas USB para os passageiros dos bancos traseiros, entre outros itens. Quanto a segurança, a Renault manteve os 4 airbags já oferecidos na atual geração. Em contrapartida, o crossover da Renault agora oferece monitoramento de ponto cego, câmera 360° e coluna de direção com ajuste de altura e profundidade.

A versão 4×4 tem a função “lock” que permite travar a distribuição de força em 50% para cada eixo a até 80 km/h. E, no modo automático, o sistema eletrônico irá decidir como irá transmitir a tração, de acordo com a situação. Com um vão livre de 205 mm e ângulos de entrada e saída de 23° e 31°, respectivamente, o Renault Captur é um dos modelos que mais prometem entregar certa valentia em seu segmento.