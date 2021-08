Conheça 5 carros especiais encomendados por clientes ilustres

Divulgação Fusca conversível foi um dos pedidos feitos à VW para a apresentação oficial de lançamento do modelo

Algumas montadoras de automóveis fazem de tudo para satisfazer seus exigentes clientes, em sua maioria as marcas premium. Ao encomendar um Porsche , por exemplo, o cliente vai até uma loja credenciada onde será encaminhado até uma sala, só para escolher o tipo de material de acabamento, rodas e até pintura especial, se assim desejar.

No entanto, há ainda os clientes não menos exclusivos, mas também exigentes e que encontram na marca uma identidade e busca um produto ainda mais diferenciado para lhe servir. Estamos falando de celebridades, executivos de empresas, autoridades religiosas, títulos de realeza, entre outras qualidades do gênero.

Conheça alguns dos pedidos mais exclusivos já feitos às empresas.

1 – FERRARI 456 GT VENICE

Reprodução Ferrari 456 GT Venice foi uma encomenda inusitada para a marca italiana sediada em Maranello

Em 1996, a Ferrari atendeu ao pedido do sultão de Brunei Jefri Bolkiah para fabricar sete peruas baseadas no cupê 456 GT: o Venice. Depois de prontas, o sultão ficou com seis a um custo de 1,5 milhão de dólares, sendo que a sétima ficou com o estúdio Pininfarina , responsável pelo projeto.

2 – FUSCA CONVERSÍVEL

Divulgação Fusca conversível foi feito para a apresentação oficial do modelo pelo então presidente Itamar Franco

Em 1993, durante o lançamento do Fusca na VW, em São Bernardo do Campo, o então presidente Itamar Franco pediu quatro conversíveis para recriar a cena de ex-presidente JK, ao inaugurar a fábrica, em 1959. Um ficou com Itamar, outros nas VW daqui e da Europa e o último ficou com o Comandante Rolim da TAM.

3 – PORSCHE 928 STUDY H50

Divulgação O Porsche Study H50 baseado no 928 serviu de inspiração para o Panamera, fabricado até hoje pela marca

Quando comemorou o seu 75° aniversário, em 1987, Ferry Porsche, fundador da empresa que leva seu nome, ganhou um 928 com entreeixos alongado e quatro portas, o Study H50 . O protótipo serviu de inspiração para futuros modelos, como o Panamera.

4 – BENTLEY ARNAGE ROYAL

Divulgação O Bentley Arnage Royal foi dado à rainha Elizabeth II quando ela comemorou 50 anos de reinado, em 2002

Quando a rainha Elizabeth II comemorou 50 anos de reinado, em 2002, a Bentley a presenteou com um Arnage Royal 91 cm mais longo, 25 cm mais alto e 15 cm mais largo que o original. O blindado de quatro toneladas é capaz de passar por qualquer campo minado.

5 – MERCEDES-BENZ PAPAMÓVEL

Divulgação O primeiro papamóvel blindado foi introduzido pela Mercedes-Benz, em 1982 e tinha a base do Classe G

Fornecedora de veículos há mais de 80 anos para os papas, a MB fez em 1980 o primeiro papamóvel com estrutura transparente blindada baseado no SUV Classe G que foi usado pelo Papa João Paulo II na Alemanha e doado ao Vaticano, em 1982.