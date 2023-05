Conheça 3 queridinhos para combater a flacidez

FreePik 3 queridinhos para combater a flacidez

Um mal que atinge muito as mulheres, mesmo as magras, é a flacidez, que aumenta com o passar do anos. Mas trazemos uma boa notícia, Fernanda Sanches, farmacêutica e cosmetóloga, diretora científica da Cosmobeauty e Biomarine, apresenta um trio de ativos potentes e que vão deixar sua pele mais firme e rejuvenescida.

“Esse trio de ativos são facilmentes encontrados em cremes no mercado hoje em dia, ou usados em tratamentos profissionais, pode ser usado tanto no rosto, quanto no corpo”, conta Fernanda.

A partir dos 20 anos começamos a ter uma queda acentuada de antioxidantes, aos 30 começamos a perder colágeno e nossa reparação cutânea natural perde força. Com 40 anos a pele perder sustentação e aos 50 anos o corpo produz apenas de 35% a 40% do colágeno que precisa. E esses números pioram, acredite, e a culpa é nossa mesmo. Pasme mais de 80% do envelhecimento e ditado pelo seu estilo de vida, os 20% que restam que são genéticos.

“Alto estresse, má alimentação, falta de exercícios, sedentarismo, noites mal dormidas, poluição, cigarro, consumo exagerado de açúcar e álcool, excesso de exposição ao sol, destroem nossa pele, eles ditam os fatores para envelhecermos mais rápido, fora obesidade, cansaço demasiado. Se cuidar e cuidar preventivamente de nossa pele é essencial”, explica Sanches.

Esses 3 coringas, podem ser associados em tratamentos, pode também ser combinados em via oral e tópica. Então chega de suspense vamos aos atores principais:

1 – Silício

O silício é um famoso ativo, muito conhecido por suas versões em suplementos orais. Mas como ativo ele ainda é pouco conhecido.

Na indústria cosmética é um ativo poderoso e multifacetado, com inúmeras vantagens para pele. “Ele estimula a síntese de colágeno e elastina, isso aumenta a elasticidade da pele, a proteção contra os radicais livres, e tem ação regeneradora e hidratante”, explica Fernanda.

A partir dos 25 anos a pele começa a perder silício e ele é fundamental para hidratação cutânea. Assim é a época ideal para o início do tratamento com dermocosméticos que tenham esse ativo na fórmula. Ele atua como mimetizador de fatores de crescimento celular, auxiliando assim na retenção do teor hídrico das células cutâneas, pois mantém a água ligado ao ácido hialurônico, isso promove uma importante função regeneradora da pele. Ele promove um efeito lifting da pele e também auxilia na retenção de água pela pele, isso favorece a firmeza e a tonicidade. Unir o uso tópico e e oral é a estrela desse ativo.

2 – Vitamina C

Sim, a grande queridinha das vitaminas, as mais usada e antigo ativo, sim ele é poderoso. Pode se ter mil ativos, esse sempre será especial.

“A vitamina C tem ação clareadora, antioxidante, combate os radicais livres. Ela aumenta o colágeno e a elastina. Aumenta a hidratação da pele e melhora sua textura e sustentação. Se aconselha começar o uso da vitamina aos 25 anos, como prevenção”, conta Fernanda.

3 – Ácido Hialurônico

Esse é outro ativo muito conhecido e usado na fórmulas de dermocosméticos, isso não é à toa, afinal ela é produzida pelo nosso corpo e a partir dos 25 anos ele perde gradativamente a capacidade de produzi-la, é considerada a maior hidratante do corpo. Quando percebemos nossa pele mais ressecada, sem viço e elasticidade, são os primeiros sinais da falta dessa substância. Então para a flacidez é essencial repor o ácido hialurônico perdido no passar dos anos.

“Repor essa substância é essencial, ela devolve a elasticidade na pele, deixa ela mais firme. retém água e faz toda renovação dérmica, e pode se unir aqui também o uso tópico e oral, isso é a cereja do bolo nesse tratamento”, explica Sanches.

E ela finaliza com uma boa dica, “Unir em tratamento a vitamina C e o ácido hialurônico é o combo perfeito para potencializar seus efeitos: aumentar a elasticidade da pele, retomada do viço, melhorar a textura, aumenta a produção do colágeno, hidratação, e estrutura. E essa combinação pode ser tanto na mesma fórmula, quanto passando um sobre o outro”.

