Conheça 10 franquias rentáveis com investimento a partir de R$ 22 mil

O Dia Feira de Franquias

O brasileiro está mais conectado do que nunca. Com 78,3% das pessoas com acesso à rede, o Brasil já ocupa a quinta posição no ranking de países em população online, segundo o Ministério da Comunicação . Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada recentemente pelo IBGE, 82,7% dos domicílios brasileiros usavam internet em 2019, um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação a 2018 (79,1%).

Além de estar mais presente no mundo virtual, o brasileiro também está conectado com mais qualidade e velocidade . No período, cresceu nos lares do País a presença de bandas largas móvel (de 80,2% para 81,2%) e fixa (de 75,9% para 77,9%). A proporção de domicílios com os dois tipos de conexão saltou de 56,3% para 59,2%.

Segundo a Anatel, a fibra óptica passou a responder por mais da metade de todos os acessos de internet fixa no Brasil. Dos 36,3 milhões de contratos de banda larga existentes,

51,5% usam tecnologia FTTH, em que a fibra chega dentro da casa do cliente. Conforme o Ministério das Comunicações, mais de 4,5 mil municípios estão conectados por fibras ópticas.

Com mais possibilidades de conexão, os brasileiros agora podem aproveitar melhor as infindáveis opções oferecidas pela internet, incluindo redes sociais, sites de notícias, serviços online (bancos, órgãos governamentais, etc.), streaming de áudio e vídeo e plataformas educacionais – às vezes, tudo ao mesmo tempo. E, segundo a PNAD, o telefone celular – encontrado em 99,5% dos domicílios – continua sendo a principal ferramenta de conexão dos brasileiros.

Essa verdadeira explosão da internet no Brasil é o ambiente perfeito para os negócios baseados em plataformas digitais. Para quem quer surfar essa imensa onda de digitalização, elencamos algumas franquias focadas em serviços de internet ou nos equipamentos usados para a navegação.

NA CRISTA DA ONDA

1. ITCASE

A rede especializada em acessórios para smartphones e tablets oferece uma linha completa de capinhas, fones, películas e carregadores. Em

um mercado pulverizado em inúmeros concorrentes, a Itcase vai muito além das tradicionais lojas do gênero, estabelecendo-se na vanguarda da nova geração de empresas do setor.

Investimento: a partir de R$ 79 mil

2. IMAGINARIUM

A marca oferece apoios de celular, carregadores, fones e acessórios veiculares. O modelo de loja em formato quiosque tem como vantagem a versatilidade, uma vez que a unidade pode ser desmontada e mudada de local conforme o desejo do proprietário e a disponibilidade de espaço.

Investimento: a partir de R$ 80 mil

3. ONLINE TRADERS

Empresa educacional voltada para o mercado financeiro, a Online Traders é especializada em treinamento de alta performance. Seu foco é voltado a operações de dólar e índice, por meio de uma didática

acessível e vencedora.

Investimento: a partir de R$ 37 mil

4. NEXT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Com parceiros como Microsoft, Dell, HP e Kaspersky, a marca realiza a gestão e o suporte de TI para empresas, por meio de contratos mensais. Os clientes são monitorados 24 horas por dia, com o uso de softwares específicos e a implantação de rotinas de segurança, cabeamento estruturado e suporte eficiente.

Investimento: a partir de R$ 35 mil

5. MK+ ACADEMY

A escola de desenvolvimento de games oferece capacitação e profissionalização por meio de cursos, desenvolvimento de aplicativos, jogos, design e muito mais. Em um cenário onde o crescimento da indústria de jogos digitais é explosivo, a MK+ Academy se propõe a ser um berço para todos os gamers designers do Brasil.

Investimento: a partir de R$ 89 mil

6. ZOFFI SUPERMERCADO ONLINE

Inaugurado em 2018, este modelo de negócio é único no Brasil. Trata-se de um mercado que trabalha 100% online. Para os clientes, as vantagens incluem a economia com o deslocamento até o local físico, a segurança sanitária em tempos de pandemia, o fato de não precisar enfrentar filas e não ter sustos na hora de pagar a compra no caixa.

Investimento: a partir de R$ 149 mil

7. ASIA SOURCE

Há 14 anos, a empresa atua na consultoria de importação de produtos asiáticos. Com o propósito de democratizar o comércio internacional e possibilitar o acesso ao mercado estrangeiro a pequenos e médios empresários, oferece a varejistas físicos e virtuais suporte em todo o processo, desde a busca de fornecedores até a chegada do produto nas mãos do cliente.

Investimento: a partir de R$ 38 mil

8. VENDASTECH

Por meio da internet e da tecnologia, a agência oferece suporte para pequenas, médias e grandes empresas alcançarem o sucesso nas vendas. Com profissionais experientes em estratégias digitais de marketing, apresenta soluções do design ao impulsionamento, para atender às principais demandas dos empreendedores.

Investimento: a partir de R$ 22 mil

9. ONBYTE

A rede de educação profissional tem mais de 20 anos de atuação. Por meio da tecnologia 3D, oferece cursos desenvolvidos de forma gamificada – com óculos 3D simples, o aluno é estimulado a aprender jogando. Os cursos abordam criação e edição de vídeos, webdesign, criação de jogos, programação, informática para a melhor idade e e-commerce.

Investimento: a partir de R$ 55 mil

10. YET GO

Com uma conduta humanizada e voltada a facilitar a vida das pessoas, a YetGo soluciona os problemas de mobilidade e de logística em cidades do Brasil e da América Latina. O aplicativo tem como compromisso prestar o melhor serviço de viagem ou entrega e oferecer soluções reais para o dia a dia das pessoas.

Investimento: a partir de R$ 32 mil.