Conheça dicas de como expandir seu negócio para nível estadual

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) tem como principal função promover financiamento para o desenvolvimento de negócios e, por consequência, da economia do Espírito Santo. Com este objetivo, entre as atividades do banco está a orientação de empreendedores que têm estabilidade local e desejam expandir seu negócio para outras cidades, mas não sabem quais medidas devem ser tomadas.

Nessa parceria com os empreendedores do Estado, o Bandes tem como principal função promover financiamento para o desenvolvimento de negócios e, por consequência, da economia do Estado do Espírito Santo. Ao longo dos anos, o banco já investiu em diversos setores, como os de economia verde, economia criativa, agronegócio, microcrédito, Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), Parcerias Público-privadas (PPP), entre tantos.

Além disso, o Bandes atua na Secretaria Executiva do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES), junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo (Sedes), e é agente técnico e financeiro do Programa Reflorestar, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Alguns empreendedores já possuem estabilidade local e desejam expandir seu negócio para outras cidades, mas não sabem quais medidas devem ser tomadas. Se você se encaixa nesse perfil, fique atento: o banco convidou o gerente de Planejamento e Processos do Bandes, Sávio Caçador, para dar cinco dicas de sucesso para alavancar seu negócio e expandi-lo para outros locais do estado do Espírito Santo.

Dica 1) Gestão organizacional

É preciso estar com a casa arrumada antes de pensar em uma expansão. Tendo, por exemplo, um alinhamento interno a respeito de qual é a missão da empresa, seus valores e sua visão. Esse alinhamento é a base para garantir a consolidação da empresa, pois auxilia na determinação de objetivos, estratégias e posicionamento.

E, lembre-se, investir em filiais ou franquias em outros munícios demanda um novo processo de construção da imagem, por isso o posicionamento das filiais e franquias não pode divergir do da matriz. Mantenha tudo alinhado com os novos funcionários e franqueados, pois o nome da sua empresa estará presente em locais que você talvez não possa acompanhar diretamente.

Dica 2) Conhecer o mercado da nova região

Estude o mercado local da região em que se pretende expandir! Se possível, invista em pesquisas feitas por sua própria equipe. Visite negócios similares ao seu e entenda as demandas deles. Procure saber os índices de sucesso do setor no local (empresas fecham com frequência? quais as oportunidades e desafios? quais índices de crescimento do setor? quantos concorrentes há no local?…), consulte economistas da região, entre outros profissionais.

Outra opção é consultar dados coletados por fontes de confiança, como instituições de pesquisa, dados levantados pelo Município, Governo do Estado e Governo Federal e outras instituições ligadas à área do negócio.

Dica 3) Estar atento às tendências de consumo

Novos consumidores, novas demandas! Conheça seu novo cliente e descubra suas preferências, invista em pesquisas com moradores da região. Atente-se: é necessário também acompanhar as tendências de consumo do país, expertise que pode colocar você à frente dos concorrentes locais.

Dica 4) Conhecer as ações dos seus concorrentes

Analise a concorrência. Isso ajudará a tomar inúmeras decisões, como a localização, produtos e estratégias de vendas. O objetivo é levantar informações que possam ser adaptadas para seu negócio, como também o que você não deve fazer. Neste processo, você deve se atentar ao que seu concorrente está fazendo para se destacar no mercado, como ele se comunica com o cliente, como ele divulga seus produtos e que tipos de resultados ele está tendo.

Dica 5) Investir na divulgação da empresa

Para se tornar conhecida na região em que se pretende instalar, a empresa deve investir na divulgação por meio de ações de marketing e canais de comunicação, para fortalecer e cristalizar a imagem/marca da empresa no segmento em que ela atua: página institucional, presença nas redes sociais e mídias tradicionais.

Auxílio no desenvolvimento do Estado

O Bandes é um banco público estadual criado em 20 de fevereiro de 1967 e desde então trabalha em conjunto com o micro, pequeno, médio e grande empreendedor, seja no campo, seja na cidade.

