Gino Matos Congresso da Argentina aprova imposto sobre riquezas para combater pandemia

O Congresso argentin o converteu, neste sábado (5), em lei um imposto extraordinário aplicado às grandes fortunas, com o objetivo de financiar a luta contra a Covid-19 e aprovar subsídios à pobreza e créditos a pequenas e médias empresas.

A estimativa é que a nova lei atinja até 12 mil pessoas que deverão pagar uma taxa única. A Argentina está entrando em seu terceiro ano de recessão, com alta inflação e um forte aumento da pobreza. Com isso, o objetivo é arrecar para a fragilizada economia do país.

O projeto foi aprovado no Senado por 42 votos a 26. A nova lei estipula um imposto único de pelo menos 2% a ser cobrado de pessoas com ativos que passem de 200 milhões de pesos argentinos (2,45 milhões de dólares), o que o governo espera que leve a uma arrecadação de cerca de 3,7 bilhões de dólares.

Os recursos do imposto serão utilizados para a compra de equipamentos e insumos para combater a Covid-19, financiar a assistência de pequenas e médias empresas, apoiar bairros pobres e ajudar a desenvolver o setor doméstico de gás natural.