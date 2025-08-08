Agricultura
Congresso da Andav projeta alta de 9% no PIB do setor em 2025
Com recorde de público, debates estratégicos e expositores de peso, o Congresso Andav 2025 terminou nesta quinta-feira (07.08), em São Paulo, consolidando-se como a principal vitrine da distribuição de insumos agropecuários no Brasil.
Entre os destaques da programação esteve a palestra do economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, que projetou um crescimento de 9% do agronegócio no PIB brasileiro em 2025, mesmo diante de incertezas fiscais e geopolíticas. Para ele, o agro seguirá como o principal motor da economia nacional, respondendo por cerca de um quarto da atividade econômica. “A agricultura brasileira está mais protegida que a indústria, mas precisa acelerar a diversificação de mercados e ampliar acordos comerciais com países desenvolvidos”, alertou.
Vale também chamou atenção para a pressão fiscal que deve se intensificar a partir de 2027, com a necessidade de um ajuste estrutural inevitável. Segundo ele, o Brasil ainda possui ativos estratégicos — como alimentos, petróleo e terras raras — que garantem relevância internacional, mas o avanço econômico dependerá de reformas e de maior previsibilidade no ambiente de negócios.
Além da conjuntura econômica, o Congresso abordou temas como crédito rural, ESG, regulação, inteligência de mercado e transformação digital. A pauta refletiu o momento de mudança vivido pelos distribuidores, que hoje atuam muito além da logística de insumos, oferecendo serviços técnicos, soluções financeiras e ferramentas tecnológicas para elevar a produtividade no campo.
Ao longo de três dias, o evento reuniu cerca de 14 mil participantes, entre distribuidores, consultores, técnicos, pesquisadores e lideranças do setor. A edição deste ano ocupou quatro pavilhões do Transamérica Expo Center, com mais de 24 mil metros quadrados dedicados a palestras, painéis e negócios.
Com o tema “Agroeconomia brasileira: a força que transforma”, o 14º Congresso da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) reforçou o papel estratégico das revendas agropecuárias no fortalecimento da cadeia produtiva, especialmente diante de um ciclo econômico e político turbulento.
Outro ponto alto da programação foi a apresentação da 10ª Pesquisa Nacional da Distribuição, realizada pela Andav com abrangência nacional. O estudo apontou os avanços no uso de tecnologias, mas também mapeou gargalos logísticos, dificuldade de acesso ao crédito e desafios regulatórios que impactam o desempenho das distribuidoras.
A pesquisa revelou ainda um fortalecimento do perfil consultivo dessas empresas, que passaram a desempenhar papel cada vez mais decisivo na orientação técnica dos produtores — especialmente em temas como sustentabilidade, manejo racional de insumos e adaptação às exigências de mercados internacionais.
O presidente executivo da Andav, Paulo Tiburcio, destacou que o congresso reflete o amadurecimento do setor e a urgência de alinhar tecnologia, rentabilidade e responsabilidade ambiental. “O distribuidor deixou de ser apenas um elo operacional e se tornou agente de transformação no agro. Hoje, ele entrega solução, inteligência e confiança ao produtor”, afirmou.
A expectativa é de que os debates, negócios e conexões geradas durante o evento repercutam ao longo do ciclo 2025/26, marcado por incertezas macroeconômicas, mas também por oportunidades de reposicionamento estratégico do Brasil no comércio internacional de alimentos.
O próximo Congresso Andav já tem data marcada: será de 4 a 6 de agosto de 2026, novamente em São Paulo.
Fonte: Pensar Agro
Polícia Civil deflagra operação para combater rifas ilegais no Sul do Espírito Santo
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (07),...
Congresso da Andav projeta alta de 9% no PIB do setor em 2025
Com recorde de público, debates estratégicos e expositores de peso, o Congresso Andav 2025 terminou nesta quinta-feira (07.08), em São...
Esteio se prepara para receber a 48ª Expointer, vitrine do agronegócio
Esteio (cerca de 25 quilômetros de Porto Alegre), no Rio Grande do Sul, vai realizar entre os dias 30 de...
Congresso em Pelotas discute futuro do arroz diante de desafios do mercado
O arroz volta ao centro do debate nacional na próxima semana, quando Pelotas (260 km da capital, Porto Alegre) no...
PF descarta presença de artefato explosivo em aeronave que pousou em Brasília
Brasília/DF. Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de qualquer artefato explosivo em aeronave da companhia aérea Azul...
Cruzeiro derrota CRB e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil com atuação heróica de Cássio
O Cruzeiro carimbou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (7), ao...
Vasco supera CSA em São Januário e avança às quartas da Copa do Brasil
Em uma noite decisiva no caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama garantiu sua vaga nas quartas de final...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Intervenção total na ponte sobre o Rio São Mateus na BR-101 tem nova data
Interdição acontecerá de segunda (18) a sexta-feira (22), sempre das 8h30 às 11h30 A Prefeitura de São Mateus informa à...
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Regional
Jaguaré alerta sobre risco de acidentes com escorpiões
A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os riscos de acidentes com...
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Estadual
Governo do Espírito Santo quer levar produtos afetados pelo tarifaço americano para o mercado europeu
O Governo do Espírito Santo busca parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos (ApexBrasil)...
Governo anuncia novos investimentos para unidades básicas e lança rede de atenção à saúde bucal
O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (07), os municípios contemplados na segunda etapa do Plano Decenal APS...
Mulheres do Café: agricultoras de Alegre participam de curso de poda do conilon
Nessa terça-feira (05), agricultoras do Assentamento Floresta, em Alegre, no sul do Espírito Santo, participaram de um curso prático sobre...
Nacional
VÍDEO | Caminhão é flagrado transportando casa inteira em rodovia
Vídeo registrado mostra casa de madeira sendo transportada sobre caminhão em rodovia no Paraná, sem autorização Um vídeo registrado no...
VÍDEO | Mulher tenta dar selinho em pitbull e acaba mordida nos lábios
Uma mulher ficou ferida nos lábios após tentar beijar um cão da raça Pitbull na boca. O animal, que estava...
Motociclista cai sobre capô após acidente e usa celular até chegada de socorro
O condutor teve uma fratura da perna e a passageira ficou com ferimentos na cabeça. Na manhã desta quinta-feira (7),...
Policial
4º BPM celebra 44 anos com solenidade em Vila Velha
Na manhã de ontem (06), foi realizada a solenidade alusiva aos 44 anos de criação do 4º Batalhão da Polícia...
Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Boa Esperança
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, em ação conjunta...
Polícia Civil prende suspeito de homicídio e uso de documento falso, em Ecoporanga
O trabalho investigativo da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, com...
ENTRETENIMENTO
Universal revela cartazes e bastidores de Wicked 2 com Ariana Grande e Cynthia Erivo
A Universal Pictures revelou nesta quarta-feira (6), os dois primeiros cartazes oficiais de Wicked Parte 2, com foco nas protagonistas...
Caio Castro posa ao lado da nova namorada, Vitória e celebra fase romântica: ‘RoloW’
Caio Castro, 36 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6), um álbum de fotos no Instagram ao lado da namorada, Vitória Bohn....
Carol Peixinho exibe barrigão de grávida e se impressiona com tamanho: ‘Está linda’
Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho, de 40 anos, se surpreendeu com o tamanho da barriga na reta final da gestação....
POLÍTICA
Assembleia realiza coleta de tampinhas em apoio à causa animal
Quem quiser contribuir com uma boa causa, o apoio aos animais carentes, e ainda ajudar o meio ambiente, pode aderir...
Iniciativa quer garantir identificação para autistas no âmbito estadual
O Projeto de Lei (PL) 332/2025, do deputado Coronel Weliton (PRD), busca garantir que pessoas com Transtorno do Espectro Autista...
Projeto Arranjos Produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de...
Esportes
Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil
A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional7 dias ago
Samarco reabre Programa Indenizatório Definitivo (PID) e amplia acesso à reparação
-
São Mateus6 dias ago
Tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na zona rural de São Mateus
-
São Mateus4 dias ago
Jovem de São Mateus é preso por estupro virtual e induzir crianças ao suicídio
-
Regional5 dias ago
Mulher morre atropelada por carro no Norte do ES
-
Regional6 dias ago
Homem morre atropelado por caminhão na BR 101 em Jaguaré
-
Estadual7 dias ago
Espírito Santo fecha julho com menor número de homicídios em 29 anos
-
Regional7 dias ago
VÍDEO | Médico do Noroeste do ES morre em grave acidente no Mato Grosso
-
Variedades6 dias ago
Fernanda Campos é eleita a maior maria-chuteira do Brasil