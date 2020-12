Congresso agenda votação do Orçamento de 2021 para 16 de dezembro

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias está marcada para 16 de dezembro

O Congresso Nacional marcou para próximo dia 16, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (1º) pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, após conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A LDO é responsável por determinar os gastos do Governo Federal do próximo ano, e deve ser começar a ser discutida pelos parlamentares no dia 14 de dezembro. O Governo Federal prevê que os gastos de 2021 devem ultrapassar os R$ 127,6 bilhões, uma queda de 4,8% em relação ao orçamento de 2020.

A matéria deve ser votada sem passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), que, até o momento, não foi instalada por discordância entre partidos políticos nos bastidores.