Congo da Barra do Jucu é tema de vinheta em todo o País

O que é cultura para você? “Cultura para mim é poder dançar congo aqui na Barra do Jucu”, afirma a repórter Natália Vicente na vinheta da série “Somos Brasil”, que aborda arte, cultura e turismo de diferentes regiões do País, valorizando identidades locais para o público nacional.

A “Somos Brasil” é realizada pela TV Cultura, de São Paulo, de quem a TVE é afiliada. O objetivo é ampliar o olhar sobre a diversidade brasileira. Cada emissora contribui com uma vinheta que destaca sons, personagens e manifestações culturais de sua região.

Segundo a gerente de TV da Fundação Carmélia, Thaís Aguirre, a escolha pelo congo buscou reforçar sua relevância entre os principais símbolos capixabas. “Junto ao diretor artístico da TVE, Roberto Burura, sugerimos o congo considerando que outros ícones cogitados, como o Convento da Penha e a moqueca, já são bastante conhecidos pelos turistas”, explica.

Para o diretor de Arte da TV Cultura, Henrique Bacana, o desafio foi condensar a representatividade em vinhetas curtas. “A série conecta as afiliadas pela força da diversidade cultural, com linguagem lúdica que valoriza as expressões brasileiras”, comenta.

Além da TVE, participam afiliadas como a TV Brasil Central (Goiânia), TV Verde Vale (Juazeiro do Norte), TV Nova Nordeste (Recife), Rede Ita (Campina Grande), TV Cultura Rio, TVC Panorama (Balneário Camboriú), Rede Educativa (Campo Grande) e TV Cultura de Porto Velho.

