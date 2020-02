Confusão atrapalha primárias democratas no estado de Iowa

arrow-options Reprodução/Twitter Pré-candidato do Partido Democrata,, Bernie Sanders

O estado de Iowa abriu oficialmente nesta segunda-feira (3) o calendário das primárias para as eleições presidenciais norte-americanas. No entanto, o “caucus” do Partido Democrata resultou em uma enorme confusão e, até agora, não se sabe quem ganhou.

O líder do Partido Democrata em Iowa, Troy Price, declarou tarde da noite que os resultados sairiam apenas hoje devido a “inconsistências” na apuração. A votação é a primeira para definir qual dos democratas deve competir com o candidato republicano no pleito à Casa Branca.

“Foi um desastre total. Nada funcionou, igual a como eles governaram o país”, criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, que tentará a reeleição. Ironizando a confusão, Trump reivindicou a vitória em Iowa.

“A única pessoa que pode reivindicar uma grande vitória em Iowa na noite passada é Trump”, escreveu o presidente, em seu perfil no Twitter. O diretor de campanha de Trump, Brad Parscale, disse que a situação como um colapso democrata. “Eles não conseguem nem administrar um caucus e querem comandar o governo. Não, obrigado”, afirmou.

Os democratas disseram que houve um problema na hora de contabilizar os votos em um software usado pelo partido. O pré-candidato Pete Buttigieg chegou a proclamar a própria vitória com base em números que seus partidários diziam ter apurado em 83% dos centros de votação. Já os pré-candidatos Bernie Sanders e Elizabeth Warren garantiram ter ultrapassado o patamar mínimo de 15% dos votos.

Chamado de caucus, o sistema eleitoral das primárias de Iowa funciona em etapas. Na primeira, cada eleitor aponta seu candidato preferido. Os que ficarem com menos de 15% dos votos são eliminados da disputa. Depois, os eleitores votam novamente, escolhendo os candidatos remanescentes.

O processo vai se repetindo até que não haja mais ninguém com menos de 15% dos votos. Por fim, o número de delegados representantes do partido com direito a voto na convenção nacional é dividido proporcionalmente entre os vencedores.