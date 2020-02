Confira transmissão ao vivo do 43º desfile do Galo da Madrugada em Recife

Neste sábado (22), acontece o tradicional desfile do Galo da Madrugada 2020, considerado o maior bloco de Carnaval do Mundo. Os foliões costumam chegar ao Galo da Madrugada logo pela manhã, às 7:00.

Leia também: Folia brega de Priscila Senna rouba a cena na abertura do Carnaval do Recife





O trajeto dos trios elétricos do Galo da Madrugada começa em frente ao Forte das Cinco Pontas seguindo em direção à Rua Imperial, Praça Sérgio Loreto (sede do Galo), e passa também nas avenidas Dantas Barreto e Guararapes, finalizando o percurso às 18h30, na Rua do Sol. Após este horário, muitos seguem direto para o Carnaval no Marco Zero, no Recife Antigo.

Leia também: Skank desmente que será uma das atrações do Carnaval do Recife

Neste ano, em sua 43° edição, o Galo da Madrugada irá homenagear a literatura de cordel e a xilogravura no carnaval de 2020. “Xilogravuras no Cordel do Frevo” foi o tema selecionado para o desfile da agremiação, que enche as ruas do Recife no sábado de Zé Pereira.

“Galo Circense do Olho do Futuro” foi o nome escolhido para o maior representante do carnaval recifense. A estrutura do gigante contará com 38 placas de LED outdoor, e mais de mil clusters de LED, onde acende, além da noite, o dia na ponte Duarte Coelho.

Leia também: Bateria da Império Serrano não tem fantasia a poucas horas do desfile

E para alegria do público, grandes atrações foram confirmadas no desfile do Galo. Nomes como Romero Ferro, Pablo Vittar , Armandinho, Marcelo Falcão, Almir Rouche, Margareth Menezes e Fafá de Belém levarão bastante alegria para os foliões participantes do Galo da Madrugada .