Confira simpatias com frutas para dar mais sabor à vida

Sempre que pensamos em materiais para uso místico, lembramos de velas, incensos, ervas e outras especiarias, mas dificilmente lembramos que as frutas são poderosas para ajudar com aquele desejo que queremos realizar. Pensando nisso, a seguir, separamos algumas simpatias com frutas para dar mais sabor e cor na sua vida!

Simpatias com fruta para dar mais sabor à vida

Simpatia com cereja para amor

Para prepará-la você precisará de duas cerejas, 0,50m de fita nas cores azul, rosa e amarela, seis varetas de incenso de canela, uma vela azul, uma rosa e amarela, e um prato pequeno. Monte seu altar em um local tranquilo. Escreva seu nome na metade de cada fita e, na outra metade, o nome da pessoa amada. Coloque as cerejas no prato, amarre com as três fitas e, em volta do prato, acenda as velas e disponha os incensos. Faça seus pedidos, mentalizando o que deseja, pedindo união, terminando com “que isto esteja correto, que não faça mal a nada e nem a ninguém”. Enterre as cerejas em um vaso bonito ou aos pés de uma árvore.

Simpatia com laranja para encontrar emprego

Em uma quarta-feira, coloque em um saquinho amarelo três grãos de milho, sete lascas de casca de laranja, sete sementes de uvas e o nome de sua especialidade profissional. Costure o saquinho com linha vermelha e diga nove vezes: “Eu, (nome todo), encontro o emprego que tanto busco com o apoio dos meus guardiões. Agradeço a Deus por estar já empregado e feliz”. Diga isso com o saquinho na mão direita, diante de uma vela amarela acesa em um pires e da fumaça de um incenso de lavanda. Sempre que procurar por emprego, até mesmo pela internet, fique com o patuá. Jogue os restos da vela no lixo, sopre as cinzas ao vento e lave o pires, que pode ser usado normalmente.

Simpatia com morango para ficar mais atraente

Na Lua Cheia, acenda uma vela branca em um local seguro e faça seu pedido. Em seguida, coloque três canelas em pau para ferver. Quando levantar fervura, desligue o fogo e coloque três morangos cortados, uma colher de sopa de mel e 21 pétalas de rosa vermelha. Abafe e deixe amornar. Tome seu banho normal de higiene e depois jogue a mistura do pescoço para baixo. Faça novamente os seus pedidos e jogue os restos na natureza.

Simpatia com tomate para afastar energias negativas

Para melhorar o resultado da simpatia, principalmente se as energias forem muito fortes, o processo precisa ser repetido a cada seis meses. Em uma sexta-feira, pegue um tomate grande e bem vermelho. Corte-o ao meio, na horizontal e repita: “Com esta saliva, eu anulo todas as pragas jogadas para mim com a saliva alheia”. Então cuspa nove vezes no tomate. Ao terminar, jogue a simpatia na natureza.

Simpatia com abacaxi para ter sorte na vida

Pegue uma rodela de abacaxi e coloque no centro de um prato. Ao redor do prato espalhe uma colher de canela, uma de açúcar mascavo e folhas de hortelã. Coloque e acenda uma vela branca ou amarela dentro do prato, sem encostar na rodela de abacaxi. Mentalize a sorte chegando na sua vida então, no dia seguinte, coma a rodela de abacaxi no café da manhã, junto com a canela, o açúcar e a hortelã.

Simpatia com romã para deixar a pessoa apaixonada

Em uma noite de Lua Nova, coloque quatro grãos de romã embaixo da língua e diga o nome da pessoa amada quatro vezes. Faça isso no local onde o seu amado estiver. Depois, passe perto dele, cumprimente-o e engula os grãos.

Simpatia com uva para amar e ser amada

Coma três uvas e guarde as sementes. Escreva o seu nome e o do seu amor em um pedaço de papel branco e coloque junto com as sementes dentro de um saquinho de pano branco costurado à mão. Deixe o saquinho embaixo do seu travesseiro por 13 dias. Todas as noites, ao se deitar, reze um Credo em intenção a Santo Antônio. A partir do décimo quarto dia, carregue o saquinho sempre com você. Fique com o saquinho pelo tempo que achar necessário.

Simpatia com banana da terra para conquistar uma pessoa difícil

Pegue uma banana da terra e faça um corte na vertical, não muito grande, mas o suficiente para caber um pedaço de papel. Então, em um papel qualquer, escreva com um lápis o nome da pessoa que quer conquistar. Em seguida, pegue um carretel de linha, de preferência vermelho, e enrole a banana com toda a linha. Ao terminar, deixe a fruta em um prato branco e jogue por cima um pouco de mel e açúcar. Esconda a simpatia em um local que ninguém veja. O resultado da simpatia pode acontecer em até 21 dias.

Simpatia com limão para acabar com a inveja no relacionamento

Com um limão nas mãos, repita sete vezes o encantamento: “limão, limão, fruto azedo e doce da terra. Livrai minha relação do mau-olhado e da maldade de quem anda nesta terra!”. Depois, espete sete tachinhas (dessas que são usadas para fixar recados em painéis de cortiça) nesse limão e, em seguida, coloque a fruta embaixo da sua cama, deixando-a lá por três dias. Ao término desse período, jogue-a no lixo. Você pode repetir a simpatia sempre que achar necessário.

Simpatia com maçã para encontrar sua alma gêmea

Corte uma maçã vermelha ao meio e raspe bem a sua polpa. Escreva a seguinte frase em papel branco: “Alma gêmea, alma gêmea, por onde anda você? Apareça em minha vida, pois preciso te conhecer”. Passe o papel em um pouco de mel e coloque dentro da maçã, unindo as duas partes com fita verde, que simboliza a esperança. Erga a maçã com a mão direita e recite em voz alta o Salmo 102, pedindo ao seu anjo da guarda que ajude você a encontrar a sua alma gêmea. Depois, enterre a maçã em um vaso de flor.

