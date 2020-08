Confira quais são os signos que mais traem

A travesti Juju Oliveira é natural de Passo Fundo, cidade do Rio Grande do Sul, e gravou um vídeo pedindo por respeito nas redes sociais. Na publicação, que inicialmente foi compartilhada no Facebook, ela conta que ficou com o rosto inchado após uma aplicação de silicone industrial, feita em 2017. Desde então, as pessoas a chamam de “Fofão”, se referindo ao personagem do Balão Mágico.

Reprodução/Instagram Juju Oliveira pede por respeito

“Meu nome é Juju Oliveira, Ju. Quem me chama de Fofão, né, a primeira coisa que eu queria pedir é que as pessoas de Passo Fundo tenham um pouco mais de respeito por mim. Por que, em 2017, eu era uma pessoa como qualquer outra, aí eu fui inventar de querer fazer isso no meu rosto, silicone. E deu no que deu, inchou e ficou desse jeito”, ela começa contando no vídeo.

Juju é garota de programa nas ruas, mas conta que muitas vezes não sente vontade de sair de casa e só vai trabalhar porque precisa do dinheiro para viver. “Cada vez que as pessoas me veem elas gritam: ‘Fofão!’. Como se isso fosse parar a minha vida. Não é por me comprar com alguém, é pela falta de respeito pelo estado como eu estou”, ela falou.

“Eu sou uma travesti, eu tenho 30 anos, eu sou natural aqui de Passo Fundo, eu sempre morei aqui, e eu quero um pouco de respeito”, Juju continua no vídeo. Ela diz que o silicone foi um erro dela e que não pretendia fazer agum procedimento para reverter a situação. Porém, após a repercussão da publicação, a ex-BBB Ariadna Arantes e a ativista Luísa Marilac estão se mobilizando para conseguirem ajuda de um médico, para poder tratar do rosto de Juju.