Confira os vetos que estão na pauta da sessão

Oito vetos constam na pauta de votações desta terça-feira (16), na Assembleia Legislativa. Antes de serem apreciados pelo Plenário, eles devem ter parecer da Comissão de Justiça. Dos impedimentos, cinco são vetos parciais e três totais. Um deles se refere ao Projeto de Lei (PL) 113/2021, iniciativa do Tribunal de Justiça (TJES) que inclusive já foi transformado na Lei 11.438/2021.

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) vetou parcialmente a matéria, que prevê a reestruturação de cartórios no Espírito Santo, argumentando que a modificação de serventias judiciais e extrajudiciais é de prerrogativa exclusiva dos Tribunais de Justiça, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com base em julgados do STF, a PGE destaca que as emendas apresentadas durante a tramitação da matéria na Assembleia Legislativa (Ales) não têm relação com o assunto. Também consta no veto que o Legislativo não pode alterar propostas de iniciativa reservada.

“(…) Nenhuma emenda parlamentar pode criar novas serventias ou, ainda, promover a alteração da competência material dessas e de seus limites territoriais. Também não podem promover alterações em quaisquer serventias sempre que as inovações introduzidas são se acharem contempladas na proposição original do Tribunal de Justiça”, defende a PGE.

Os impedimentos foram apostos sobre o parágrafo 14 do artigo 105 e o parágrafo 19 do artigo 106, ambos da Lei 3.526/82, além do parágrafo único do artigo 2º, 7º, 8º e 10 do projeto de lei.

Política do migrante

Também recebeu veto parcial a Política Estadual para a População Migrante, sugerida pelo Dr. Emílio Mameri (PSDB) por meio do PL 361/2021. A PGE frisa que cabe ao governador instituir políticas públicas que aumentem as despesas ou interfiram no funcionamento de órgãos do Executivo. A matéria deu origem à Lei 11.420/2021.

Nessa linha de raciocínio, portanto, foram vetados na íntegra os artigos 6º, 7º e 9º, bem como o parágrafo único do artigo 1º, parágrafo único do artigo 3º e alínea b do inciso I do artigo 4º.

O parágrafo único do artigo 1º detalha o que a iniciativa do deputado considera como população migrante; o parágrafo único do artigo 3º obriga o poder público estadual a criar canais de denúncias contra os migrantes. A alínea b do inciso I do artigo 4º fala na formação de agentes públicos com “acolhida intercultural, humanizada e multilíngue” a esse público.

Já o artigo 6º requer que o poder público mantenha estruturas de atendimento aos migrantes, em parceria com os municípios; o 7º descreve as ações prioritárias para a manutenção da política estadual sugerida pela matéria. O parágrafo 9º descreve que a lei será regulamentada 90 dias após a publicação.

Liquidação de débitos

Duas propostas de Gandini (Cidadania) foram vetadas parcialmente, sendo uma delas o PL 856/2019. Conforme a iniciativa, instituições financeiras devem afixar cartazes informando do direito à liquidação antecipada de débito com redução proporcional dos juros.

No entanto, pelos argumentos apresentados, o parágrafo 2º da matéria, que prevê multa aos infratores em caso de descumprimento da lei, aumenta as atribuições da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e da PGE e foi classificado como inconstitucional, pois interfere na organização administrativa.

A proposição foi publicada como a Lei 11.434/2021 com o veto parcial.

Imagens em supermercado

O outro projeto de Gandini vetado parcialmente é o PL 176/2019, que autoriza o cliente a tirar fotos e fazer filmagens com seus smartphones ou aparelhos de uso doméstico dentro dos supermercados. As sanções previstas na proposição, entretanto, invadem a competência do legislador municipal, segundo a PGE. A proposta já transformada na Lei 11.433/2021.

As sanções vetadas são a suspensão temporária de atividade, a cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; e a interdição total ou parcial do estabelecimento, previstas nos artigo 2º.

Acessibilidade

Também já em vigor, a Lei 11.435 foi publicada com veto parcial do governo ao artigo 3º. A lei é oriunda do PL 940/2019, cuja autoria é do deputado Doutor Hércules (MDB). A proposta cria o Selo de Acessibilidade, a ser entregue a municípios que adotam medidas de inclusão a pessoas com deficiência.

“A única ressalva fica por conta do artigo 3º do autógrafo, que prevê, genericamente, que os municípios poderão ser contemplados com incentivos e benefícios fiscais, sem fixar os requisitos e as condições mínimas para que isso seja efetivado, o que macula, portanto, a sua validade”, destaca o parecer da PGE.

Vetos totais

Entre os três vetos totais, dois atingem projetos do ex-deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos). Um deles é o PL 510/2019, que proíbe a fabricação, transporte e comercialização, sem autorização, de substâncias usadas na composição do dióxido de sódio, conhecido como “Solução Mineral Milagrosa” ou MMS, vendida na internet como falso remédio.

Segundo o veto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB), cabe à União legislar sobre o tema de maneira geral e aos Estados de modo complementar. A justificativa lembra que lei federal já deu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) competência “para os fins que a lei em análise pretende”.

O texto também lembra que a aplicação de multas, conforme consta no projeto de Pazolini, desrespeita a competência do chefe do Executivo.

A outra medida alcançada pelo veto total é o PL 565/2019. A proposta é que aparelhos celulares roubados sejam bloqueados pelas telefônicas em até 24 horas após comunicação do fato e acompanhado pelo boletim de ocorrência. O projeto estabelece multa para quem infringir a virtual norma.

Para a PGE, a proposição interfere na regulação dos serviços de telecomunicações, competência legislativa da União, ao impor “(…) obrigação às operadoras de telefonia móvel, além daquelas previstas decorrentes da relação de consumo, à luz dos conceitos de princípios do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (…)”.

Outro projeto vetado totalmente foi o PL 544/2019, proposta de Dary Pagung (PSB) que obriga planos de saúde a informarem clientes sobre o descredenciamento de hospitais e médicos. O governo considera que a proposta é da alçada da União, pois trata de direito civil e política de seguros, conforme o artigo 22 da Constituição Federal.

“(…) o autógrafo (de lei) acaba por inegavelmente intervir nas relações contratuais firmadas entre os consumidores e as gestoras dos planos, acarretando, mesmo que de maneira reflexa, na criação de outras obrigações, além da comunicação quanto ao descredenciamento, como as consequências da não informação (…)”, defende o Executivo.